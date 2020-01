Em iniciativa da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais, Grão Mogol sedia hoje, o 4º Encontro Regional do Fórum de Circuitos Turísticos do Norte de Minas. Os outros três, preparatórios, foram promovidos no ano passado. Além do planejamento anual e do monitoramento das ações do Ministério do Turismo na região, no encerramento do evento será apresentado aos gestores da microrregião as diversas possibilidades do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Turismo (Pró-Turismo) e realizado, na Casa de Cultura, o painel “Turismo de Eventos no Norte de Minas”.

Na tarde de ontem, O NORTE ouviu o organizador do evento, Ítalo Oliveira, diretor de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico do Ministério do Turismo. “No ano passado, reunimos pela primeira vez os oito circuitos turísticos do Norte de Minas, que não tinham uma estratégia de cooperação, trabalhavam desarticuladamente, prejudicando as ações do governo federal, de modo que o primeiro passo foi construir essa organização, a partir de reuniões mensais, com temáticas diferentes”, explicou o dirigente.

Ele adiantou que, além de gestores, o Fórum de Grão Mogol “terá participação importante de várias agências de desenvolvimento, de diretores do Idene, Adenor, Banco do Nordeste, Senac e Sebrae, ou seja, indicando claramente nossa meta de optar por uma estratégia comum e coordenada”.

Mais ainda, Ítalo Oliveira revelou que em Grão Mogol será definido o Plano de Desenvolvimento do Turismo no Norte de Minas e que os participantes terão oportunidade de saber detalhes acerca da programação prevista para o primeiro semestre de 2020, “como o estímulo à criação de aplicativos voltados para o desenvolvimento do turismo, iniciativas para fomentar a imprensa especializada em turismo, Seminário Técnico Científico de Turismo e, principalmente, a criação do Observatório de Turismo do Norte de Minas”.

O diretor do Ministério do Turismo lembrou que “faz todo o sentido iniciar os circuitos turísticos por Grão Mogol, que tem entre seus atrativos a Igreja Matriz de Santo Antônio, em estilo colonial, importante patrimônio cultural de Minas; o Presépio Natural Mãos de Deus, criado sobre um incrível paraíso pedregoso e inspirado na fé e devoção do povo brasileiro; bem como os 20 quilômetros da Trilha do Barão, dentro do Parque Estadual de Grão Mogol, recoberta por calçamento de pedra construído em meados do século 19 por escravos do Barão de Grão Mogol, Gualtér Martins Pereira”.

SAIBA MAIS

O segundo fórum do ano falará sobre gastronomia e será realizado em Montes Claros, no dia 28 de fevereiro. Salinas receberá o seguinte, em 27 de março, sobre Receptivo; em Buenópolis, no dia 24 de abril, será discutido o tema Sustentabilidade; Diamantina, 29 de maio, com o tema Inovação; Januária, 26 de junho, acerca do Turismo Comunitário; Porteirinha, 31 de julho, enfocando Turismo de Aventura; e, por fim, o oitavo Fórum, em Pirapora, em 28 de agosto, sobre Cicloturismo.

Além do Circuito de Irapé, em Grão Mogol, outros sete circuitos são objeto dessa iniciativa do Ministério do Turismo, Sertão Geraes (Montes Claros), Serra do Cabral (Buenópolis), Velho Chico (Januária), Guimarães Rosa (Pirapora), Serra Geral (Janaúba), Lago de Irapé (Grão Mogol), Cachaça (Salinas) e Diamantes (Diamantina).