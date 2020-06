Os beneficiários do Bolsa Merenda que não conseguiram fazer o cadastro pelo aplicativo do PagSeguro vão receber os cartões para ter acesso ao dinheiro – quatro parcelas de R$ 50 – a partir da próxima semana. Ao todo, serão enviados 146.410 cartões. Cada um deles é referente a um CPF cadastrado, que pode beneficiar mais de um aluno matriculado na rede estadual. O valor do benefício será liberado em até dois dias úteis após o recebimento do cartão.

O prazo para o envio, via Correios, é até 23 de junho. Devido à dimensão territorial de Minas Gerais e à dificuldade de acesso a alguns municípios, a expectativa é a de que a totalidade de cartões seja entregue em até 20 dias. Para garantir a segurança do beneficiário, a entrega será rastreada.

O objetivo da ação é atingir os 196 mil alunos da rede estadual de ensino que têm direito ao Bolsa Merenda e ainda não se cadastraram no aplicativo. Até agora, cerca de 184 mil alunos tiveram acesso às duas parcelas já pagas do benefício. O pagamento da terceira parcela foi feito ontem.

Os beneficiários que não se cadastraram e que irão receber os cartões em casa terão creditados imediatamente três parcelas do benefício, no valor de R$ 50 cada, por estudante.

CRITÉRIOS

O Bolsa Merenda é um programa do governo de Minas que beneficia famílias na faixa de extrema pobreza, cuja renda per capita não ultrapassa os R$ 89 por mês.

Em Montes Claros, 3.825 estudantes se encaixam nesse perfil. No Norte de Minas, são 81.383 crianças e adolescentes aptos a receber a ajuda.

O auxílio é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Cada aluno tem direito a R$ 50 por mês, por quatro meses.

As famílias podem consultar se o aluno tem direito ao benefício pelo MG App, aplicativo de serviços do governo de Minas Gerais, no menu “Desenvolvimento Social” ou na página da Sedese: social.mg.gov.br.