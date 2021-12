Depois de décadas, chega ao fim a espera pela ligação terrestre entre as cidades de Pintó-polis e São Francisco, no Norte de Minas. A tão sonhada ponte sobre o rio São Francisco começará a ser construída no ano que vem.

Nesta quinta-feira (16), o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) e do Departamento de Edifica-ções e Estradas de Rodagem (DER-MG), publicou o extrato para execução das obras de construção da ponte na MG-402.

A ponte será uma das maiores já construídas em Minas, com 1.120 metros de extensão e 13,8 metros de largura, além de um acesso de aproximadamente 3 quilômetros. Para a execução de toda obra, prevista para ficar pronta em dois anos, serão investidos cerca de R$ 113 milhões. Os recursos são do Termo de Reparação assinado com a mineradora Vale, em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho.



TRAVESSIA

Desde a abertura da rodovia, a travessia do rio São Francisco vem sendo feita por meio de balsas, que dependem das condições climáticas e da capacidade fluvial do curso d’água para realizarem a transposição de veículos de cargas e de passeio.

Em junho deste ano, o governador Romeu Zema anunciou a construção da ponte e obras de recuperação de estradas. Com a construção da obra de arte, a circulação de mercadorias do setor agropecuário entre as regiões Norte e Noroeste de Minas será facilitada e, também, o escoamento da produção dos estados de Goiás e Mato Grosso para o Nordeste brasileiro.

Outro importante benefício da obra será ampliar o acesso das cidades mineiras ao Distrito Federal, uma vez que, por vias asfaltadas, é preciso passar por Pirapora, João Pinheiro, Paracatu e Unaí.

“A construção de uma ponte de mais de um quilômetro não é tarefa fácil. A estrutura tem vão de navegação de 240 metros, outros vãos menores, de 40 metros, e pilares centrais de 15 metros de altura”, explica o diretor-geral do DER-MG, Robson Santana.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, afirma que os serviços devem começar em 2022, com contratação de pessoal, deslocamento de máquinas e montagem do canteiro de obras. “Nossa meta é concluí-la em 24 meses”, reforça.



CORREDOR DE TRANSPORTE

A ponte que liga São Francisco a Pintópolis é uma demanda antiga dos moradores da região, que reivindicam a obra desde os anos 1950.

A obra, que fica bem próxima da área urbana de São Francisco, está vinculada à execução da pavimentação do trecho de 73 quilômetros entre Pintópolis e Urucuia. Nessa etapa serão investidos R$ 65,5 milhões e a previsão de início dos trabalhos é no começo do próximo ano, com conclusão no fim de 2023.

“Com o asfaltamento do trecho cria-se um corredor no modal rodoviário que ligará a região Centro-Oeste, passando por cidades mineiras como Unaí, Arinos, Urucuia, Pintó-polis, São Francisco, Brasília de Minas, Montes Claros, Francisco Sá e Salinas, até chegar à BR-116, que corta o interior do Nordeste até Fortaleza, no Ceará”, explica Robson Santana.

*Com Agência Minas