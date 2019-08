A Receita Estadual em parceria com o Ministério Público e Polícia Militar, deflagram, na manhã de hoje, a operação “Lata Velha", com objetivo de combater crimes contra a ordem tributária e econômica, assim como a possíveis danos aos cofres do município de Coração de Jesus, no Norte de Minas Gerais.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em quatro lojas de autopeças e na residência de seus administradores, em Montes Claros. A ação tem o objetivo de reunir novas provas sobre esquema de sonegação fiscal e possíveis prejuízos causados por empresas do setor de autopeças, a partir da aquisição e venda de mercadorias sem documentação fiscal.

Os danos aos cofres públicos ainda estão sendo calculados.

