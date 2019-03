O número reduzido de agentes dos órgãos ambientais dificulta a fiscalização rotineira e mais rigorosa do comércio de animais silvestres e domésticos em cidades do Norte de Minas, principalmente em Montes Claros. Não é raro ver aves de pequeno e médio porte – algumas até exóticas –, cachorros e gatos submetidos a maus-tratos e aprisionados em pequenas gaiolas enferrujadas, em condições totalmente inadequadas. Sem falar nos constantes flagrantes com apreensões de animais silvestres destinados ao tráfico – ações que poderiam ser mais frequentes se os órgãos tivessem melhor estrutura.

O Escritório Regional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) conta com apenas nove funcionários para regulamentar a venda de animais em 134 municípios, área de abrangência tão grande que vai de Curvelo a São João do Paraíso.

A mesma dificuldade enfrenta a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), à qual compete, desde 2015, a fiscalização das atividades após a regulamentação. A Diretoria de Fiscalização Norte dispõe somente de oito fiscais para atender 91 municípios.

Apesar da falta de pessoal, de janeiro de 2016 a dezembro de 2018, o órgão fiscalizou 258 estabelecimentos, sendo constatadas 278 infrações às normas ambientais. Para driblar a pouca estrutura, a secretaria assegura que “vem intensificando as operações especiais e ordinárias, bem como aprimorando as tecnologias remotas de monitoramento e controle, principalmente diante de denúncias, tarefa na qual conta com o suporte da Polícia Militar de Meio Ambiente”.



FORA DAS GAIOLAS

Eduardo Gomes, ambientalista e presidente do Instituto Grande Sertão (IGS), a maior ONG de proteção animal do Norte de Minas, é totalmente contrário à comercialização de animais, exóticos ou domésticos.

“Animal tem que ficar livre, só pode ficar preso para tratamento ou quando não tem condições de ser reintroduzido na natureza por ter passado por maus-tratos”, avalia.

Gomes alerta que o que ocorre de mais grave é o transporte desses animais de modo precário, a permanência em gaiolas enferrujadas e a manutenção em depósitos nos fundos dos estabelecimentos. “Ali estão expostos a doenças e mortandade por falta de assistência veterinária, o que configura crime ambiental”, ressalta.



VIGILÂNCIA

Pelo menos uma visita anual é feita a todos os estabelecimentos que comercializam animais na região Norte de Minas. É o que garante a médica veterinária Silene Maria Prates Barreto, delegada do Conselho Regional de Medicina Veterinária.

O órgão é responsável pela vigilância em relação aos profissionais que atuam na comercialização e mesmo criação de animais domésticos e exóticos na região. “Atuamos também mediante denúncia de maus-tratos, quando fazemos os devidos encaminhamentos aos órgãos ambientais e ao Ministério Público”.

Defesa levada às redes sociais

A estudante de medicina veterinária Aline de Jesus Matos mantém uma página no Facebook – Associação Justo Olhar – direcionada à defesa dos direitos dos animais. A rede social recebe denúncias de maus-tratos e já encampou várias campanhas, como contra a eutanásia indiscriminada de cães portadores de leishmaniose em Montes Claros.

“É lamentável que cães, gatos e aves sejam mantidos, sobretudo em finais de semana e feriados, em gaiolas pequenas, sem ventilação, água e alimentação adequadas”, disse a ambientalista.

Aline argumentou que a única multa já aplicada pelo Ministério Público no Norte de Minas ocorreu em um pet shop de Montes Claros, no valor de R$ 1.500.

“Valor irrisório em função das provas que colhemos de maus-tratos, um áudio no qual o proprietário confirmava cobrar R$ 12 para cortar a cauda de cachorros, isso três anos após entrarmos com processo na Justiça”, lamenta Aline.

O administrador Ederson Meira, gerente de três pet shops líderes de mercado no Norte de Minas, diz que nos estabelecimentos “a mortandade é 0%. “Porque não apenas comercializamos aves, peixes, cães e gatos, como fazemos trabalho preventivo, como cuidados básicos de saúde”, informa.

Ederson ressalta que a venda de cães “é o feeling” das empresas e que o grupo trabalha para ser o pioneiro na região no comércio da chamada “ave legal”.

Segundo ele, já está sendo elaborado o projeto de pedido de autorização para o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e para o Ibama. “Em uma primeira etapa, prevendo a compra e venda de répteis, hoje uma tendência mundial”, afirma.