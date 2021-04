Uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, constatou que 89% dos profissionais de saúde que atuam no local apresentaram anticorpos contra o coronavírus após receberem a primeira dose da vacina.

A segunda etapa do estudo está sendo feito ontem e hoje, com a coleta de sangue dos funcionários do hospital 30 dias após a imunização com a dose de reforço. Os resultados devem ser divulgados em breve.

De acordo com a fundação, o objetivo é avaliar a resposta imunológica – alguns estudos têm mostrado uma queda dos anticorpos ao longo do tempo. Conforme a pesquisadora Rafaella Fortini, o acompanhamento dos vacinados durará dois anos.



PRIMEIRA ETAPA

Na etapa inicial, realizada no início de março, 440 profissionais do Hospital da Baleia – única instituição de saúde de Belo Horizonte escolhida pela Fiocruz para participar da pesquisa – se voluntariaram e tiveram o sangue coletado após receberem a primeira dose da vacina.

De acordo com a Fiocruz, os exames envolvem a análise de uma amostra (geralmente sangue, soro ou plasma) para mostrar a presença ou quantidade de um anticorpo, produzido pelo sistema imunológico.

“Anticorpos são proteínas (imunoglobulinas) que protegem as pessoas contra invasores microscópicos como vírus, bactérias, substâncias químicas e toxinas. Esse estudo possibilita não apenas dimensionar a intensidade e duração das respostas dos anticorpos, mas também investiga a capacidade de neutralização do vírus”, informou a Fiocruz, em nota.



MAIS DOSES

Minas recebeu ontem mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. O 12º lote é composto por 478.150 doses – sendo 257.750 da AstraZeneca e 220.400 da Coronavac.

A remessa irá proporcionar a distribuição da segunda dose (D2) relativa ao esquema vacinal dos trabalhadores da saúde (30,7%) e da população de 70 a 74 anos (22%).

E, ainda, servirá para a continuidade de aplicação da primeira dose (D1) dos grupos de 65 a 69 anos e dos integrantes das Forças de Segurança e Salvamento.

Os imunizantes serão encaminhados às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) do Estado e, posteriormente, chegarão aos municípios, responsáveis pela execução da campanha de imunização.



AGILIDADE

O governador Romeu Zema disse ontem que cidades mineiras que estão com o processo de vacinação contra a Covid-19 agilizado receberão mais doses do imunizante.

As doses que serão incluídas na distribuição fazem parte da reserva técnica de 5%, que é separada pelo Estado a cada lote. A medida prevê agilizar a vacinação e faz parte de uma ação do governo com o apoio do Ministério Público e da Associação Mineira de Municípios (AMM).

“Observamos que em algumas prefeituras o processo estava mais ágil e em outras havia formação de estoque. Nessas onde o processo está mais ágil, nós estaremos direcionando essa reserva técnica. Ou seja, quem está com maior velocidade, vai receber um pouco mais. Montar estoque nesse momento é algo que seria extremamente não recomendado. A vacina resolve nosso problema quando está aplicada, no braço de quem precisa. E não dentro do refrigerador”, disse Zema.

O chefe do Executivo estadual também orientou que os municípios não interrompam o processo de vacinação aos fins de semana e citou problemas relacionados à logística das próprias cidades, o que faz com que a vacinação ocorra mais lentamente.

“A distribuição tem ocorrido em questão de horas, mas o que tem acontecido é que algumas prefeituras não buscam na velocidade que poderiam e não aplicam na velocidade que poderiam”, disse. Segundo ele, também há casos em que “algumas aplicam e não informam no sistema no tempo adequado”.