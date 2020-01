A combinação de chuva, pista molhada e imprudência marcou o fim de semana nas estradas que cortam o Norte de Minas. Pelo menos quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas em tragédias nas rodovias 251 e 135.

No sábado, os motoristas de um ônibus e de uma carreta cegonheira morreram após colidirem de frente na BR-251, em Francisco Sá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 14 passageiros ficaram feridos, mas nenhum em estado grave.

O ônibus seguia sentido Montes Claros quando bateu de frente com a carreta, que seguia no sentido contrário. A pista ficou interditada por algumas horas, pois o ônibus ficou atravessado na pista.



VÁRIOS FERIDOS

No mesmo dia, um casal morreu após acidente entre uma van e um veículo de passeio na MG-135, próximo a Nova Esperança. De acordo com testemunhas, o carro de passeio, que seguia sentido Mirabela, teria perdido o controle do veículo após entrar em trecho com muita lama e bateu de frente na van, que vinha sentido contrário.

No carro morreram na hora o motorista e uma passageira que estava no banco de trás. Uma outra mulher, de 28 anos, que estava no banco do carona segue internada em estado grave e respirando com ajuda de aparelhos.

O motorista da van foi retirado das ferragens consciente e encaminhado para o hospital, mas o estado de saúde é desconhecido. Uma criança de 11 anos e um adolescente de 15, que também estavam na van, seguem internados na Santa Casa em estado estável. Outra criança de 7 e um adolescente de 12 anos foram atendidos e liberados.

Já na BR-251, próximo a Salinas, um idoso de 70 anos teve escoriações no braço e no rosto após bater em um caminhão que carregava carvão. O motorista do caminhão nada sofreu. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Na Serra de Francisco Sá, um caminhão pegou fogo na manhã de domingo após bater em uma placa de sinalização e um barranco. O motorista foi socorrido por uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local e encaminhado para hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O fogo foi combatido pelos Bombeiros e a pista ficou interditada durante os trabalhos.