A possibilidade de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço começa em 13 de setembro. Mas diante da decisão do governo de dividir, a partir deste ano, com os trabalhadores 100% dos lucros do benefício (antes era 50%) e do recuo da Selic em 6% – no menor índice da série histórica – especialistas em finanças orientam os empregados a estudarem se é vantagem resgatar o FGTS.

Isso porque, agora, o fundo passou a ter um rendimento maior do que outras aplicações, como a poupança, o CDB e o Tesouro Selic. Na prática, como o FGTS é isento de Imposto de Renda (IR) e não tem taxa de administração, deixou de ser o “patinho feio” da história.

O fundo rende 3% ao ano, o que é de fato um percentual baixo, mas com a decisão do governo em dobrar a divisão do lucro a partir de 2019, o benefício fechará o ano com rendimento de 6,18%. Já a Selic está no menor patamar da série histórica, de 6% ao ano. Além disso, o Conselho de Política Monetária (Copom) do Banco Central já sinalizou que novos recuos virão em breve.

Como a Selic é a taxa básica de juro no Brasil, a queda puxa para baixo o rendimento de outras aplicações, como a poupança, que está em 4,2%. Numa conta simples, levando-se em conta uma aplicação de R$ 1 mil, a poupança renderá R$ 1.042,01 em um ano. O FGTS, por sua vez, R$ 1.061,99.

Já os Certificados de Depósito Bancário (CDBs), que a partir de um ano têm taxa de 17,5% do Imposto de Renda, R$ 1.048,87. Também não é vantagem, nesta comparação, as letras de crédito (LCI e LCA). Elas são isentas de impostos, mas oferecem, em média, rentabilidade de 95% do CDB. Desta forma, renderão R$ 1.053,16.

“Se o trabalhador possui uma dívida de cartão de crédito ou cheque especial, que têm juros exorbitantes, ou precisa comprar algo que irá gerar uma receita imediata, pode ser vantajoso (sacar o FGTS). Caso contrário, vale a pena deixar parado o dinheiro”, explica Fabrizio Gueratto, financista do Canal 1Bilhão Educação Financeira.



LIQUIDEZ

O economista-chefe da Fecomércio, Guilherme Almeida, também recomenda ao trabalhador estudar bem cada caso. “Em termos de rentabilidade, o FGTS vai ficar maior, devido ao lucro de 100%”, observou Almeida. Mas ele faz um alerta: o FGTS não tem a mesma liquidez que outras aplicações. “Se você precisar do dinheiro a curto prazo, não poderá sacar se deixá-lo no FGTS”.

Almeida ressalta que o saque do FGTS obedece uma escala elaborada pelo governo. Quem optar por deixar o dinheiro no Fundo não poderá sacá-lo tão cedo. Para ele, se a pessoa estiver com dívida com juro alto, a primeira opção é sacar o Fundo e quitar o passivo.