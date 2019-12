Faltando três dias para o Réveillon, há quem ainda não tenha escolhido o destino para celebrar a chegada de 2020. Muitos não abrem mão de passar a virada na praia. Outros preferem o sossego do campo. Mas ninguém abre mão de estar em um ambiente bom, confortável e com possibilidades de festejar.

Separamos quatro dicas de cidades norte-mineiras que já se prepararam para celebrar o novo ano com festa, fogos e muita animação. Quem sabe uma delas pode ser o seu roteiro da virada?

Veja quatro cidades norte-mineiras que terão festa gratuita no Réveillon:

MONTES CLAROS

Na Lagoa Interlagos acontece o Réveillon na Lagoa 2020, no dia 31, com as atrações Toque Xote às 21h, Barbara Lopes às 22h30 e N’Gandaia à meia-noite e meia. O evento é gratuito e terá queima de fogos.



PIRAPORA

A 171 quilômetros de Montes Claros, Pirapora se prepara para celebrar a virada do ano com festa gratuita na Praça de Eventos da Orla Fluvial. Banhada pelo rio São Francisco, a cidade oferece também aos turistas várias atrações turísticas, como o vapor Benjamin Guimarães. As atrações da virada ficam por conta da banda Patchanka, som mecânico a partir das 20h e ainda o tradicional show pirotécnico na Orla Fluvial, colorindo o céu sobre o rio São Francisco.

MIRABELA

A 68 quilômetros de Montes Claros, a cidade promove o tradicional Réveillon na próxima terça-feira (31), a partir das 20h, na Praça João Veloso de Aquino, no bairro São José. Na programação acontecerá a Feira de Agricultura Familiar e Artesanato (AgriArte), a inauguração da referida praça e as atrações artísticas: Dj Wesley abrindo a noite; Patrícia Bross no show da virada; e o Forró da Liga encerra a madrugada com um repertório variado. O evento é gratuito.

BRASÍLIA DE MINAS

Localizada a 250 quilômetros de Montes Claros, Brasília de Minas entra para o 14º Réveillon Popular, com festa nos dias 30 e 31 de dezembro, a partir das 21h, na Praça da Rodoviária. O evento é gratuito e contará também com show pirotécnico e atrações musicais: Babado Novo, Thaeme e Thiago, Banda Balançaê e DJ do Cross no dia 30. No dia 31, as bandas Xavecada, Aquarius, A Furiosa e DJ Robson Funil.