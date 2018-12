Noventa e sete flagrantes por hora apenas por excesso de velocidade. Esse é o balanço das multas aplicadas a motoristas nas estradas mineiras durante o feriado prolongado de Natal. Entre sexta-feira e ontem, as polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMRv) anotaram 11.710 autuações aos condutores que insistiram em ultrapassar os limites máximos permitidos.

Além dos abusos, o balanço das operações natalinas contabilizou 515 acidentes, que deixaram um saldo de 34 mortes e 624 feridos em todo o Estado. Só na malha estadual, foram 23 vidas perdidas após colisões, capotamentos, atropelamentos, dentre outras ocorrências. As corporações não fizeram comparativos com o recesso do ano passado, que teve um dia a menos.

Motoristas que ignoram a perigosa combinação entre álcool e direção também foram alvos das blitze. A Polícia Militar realizou 1,2 mil testes de bafômetro. Vinte e três pessoas foram presas por embriaguez ao volante. Já nas BRs, 11 motoristas foram conduzidos pelo mesmo crime.

Já nas rodovias federais que cortam a região Norte de Minas não foram registrados óbitos. De acordo com a PRF, apesar do intenso tráfego observado, o feriado foi relativamente tranquilo nas estradas norte-mineiras.

Foram registrados três acidentes, sendo dois na BR-251 e um na BR 365, com 12 pessoas feridas, dentre as quais nove com lesões leves.



ESTRADAS ESTADUAIS

Nas vias delegadas à Polícia Militar Rodoviária (PMRv), pelo menos 23 pessoas morreram e 374 ficaram feridas. Foram 343 acidentes dos quais 223 com vítimas.

Segundo a corporação, 23 pessoas foram presas por embriaguez ao volante, com aumento de 1.050% em relação ao ano passado. Pelo menos 19 pessoas se recusaram a fazer o teste de etilômetro, um aumento de 533% em relação ao ano anterior.

Outras 18 foram detidas por outros crimes de trânsito e 17 por crimes diversos. Em vários pontos do Estado, os policiais fiscalizaram 33.612 veículos, removeram 342, realizaram 1.233 testes de etilômetro (bafômetro) e captaram 2.483 imagens por radar. Foram recolhidas ainda 101 carteiras de habilitação com 5.825 pessoas autuadas.

ACIDENTES NA REGIÃO

Um dos acidentes no Norte de Minas aconteceu na MGC-135, próximo a Ermidinha, distrito de Mirabela, no domingo. Segundo a PM, três carros seguiam sentido Montes Claros quando dois deles tentaram fazer ultrapassagem ao mesmo tempo.

Um dos carros saiu da pista e se chocou contra uma árvore. Os dois ocupantes morreram na hora. Testemunhas afirmaram que ambos estavam ingerindo bebida alcoólica em uma festa horas antes.

Já na Serra de Bocaiuva, dois carros de passeio bateram de frente, no KM 396, na manhã de segunda-feira. Dez pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais de Montes Claros e Bocaiuva. A Santa Casa recebeu quatro vítimas e até o fechamento desta edição, dois adultos permaneciam em estado grave. O hospital de Bocaiuva não informou a situação das outras vítimas.