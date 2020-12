Artesãos de Bocaiuva e Pirapora terão a chance de mostrar o talento dos norte-mineiros na 31ª Feira Nacional do Artesanato. O evento, que acontece no Expominas, em Belo Horizonte, vai até domingo. Promovido pelo Instituto Centro Cape, tem o apoio do Sebrae Minas e do Norte de Minas e conta com a participação de 44 artesãos e associações mineiras. Na mostra, eles terão a chance de reduzir, ao menos em parte, o prejuízo trazido pela pandemia, que praticamente inviabilizou as vendas do setor, feitas de forma direta.

Seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19, o Sebrae Minas montou um estande de 351m², onde serão expostas e comercializadas peças de artesanato feitas em 26 localidades do Estado.

Consumidores e lojistas que não puderem visitar presencialmente a Feira Nacional do Artesanato poderão ver muitos dos produtos expostos no estande do Sebrae Minas na versão digital do Catálogo de Artesanato Minas Gerais, que envolve mais cidades participantes de todo o Estado.

A publicação traz 212 peças utilitárias e decorativas feitas por 150 artesãos de 70 municípios mineiros. O catálogo possui imagens dos produtos e informações sobre o tipo de matéria-prima (têxtil, fibra, madeira e mineral), dimensões, peso, capacidade de produção e os contatos (e-mail, site e telefone) do artesão. Além disso, todas as informações são editadas em português e traduzidas para o inglês. O catálogo já está disponível para download gratuito pelo link https://bit.ly/Catalogo_Artesanato.

OPORTUNIDADE

“Esse evento veio em boa hora. Muitas peças estavam acumuladas e estar aqui participando foi uma excelente oportunidade de vendas para ajudar no orçamento de fim de ano. O movimento tem sido muito bom e estamos tendo boas vendas aqui na feira”, diz Gelson Xavier, um dos expositores da feira, aberta desde o dia 1º. Ele vive em Pirapora e é artesão desde os 13 anos.

O segmento de artesanato ainda sofre com os efeitos da crise. De acordo com a 8ª edição da pesquisa “Impacto da pandemia de coronavírus nos pequenos negócios”, 69% dos artesãos no país registraram queda no faturamento, em setembro, 37% continuavam com funcionamento dos negócios interrompido e 5% não encontraram outra saída a não ser encerrar as atividades.

“Por se relacionar diretamente com clientes, o segmento foi um dos mais afetados pelas medidas de isolamento social impostas pelo combate à pandemia. O lançamento do Catálogo de Artesanato 100% digital e a participação na Feira Nacional de Artesanato foram algumas das iniciativas de incentivo ao aumento de vendas pelos artesãos. Nossa expectativa é que ocorra uma reação no aumento das vendas com a proximidade das festas de fim de ano”, justifica a gerente do Sebrae Minas Priscilla Lins.

“O apoio em eventos como a Feira Nacional de Artesanato e a promoção do Catálogo de Artesanato Minas Gerais fazem parte das ações do Sebrae Minas para fortalecer e desenvolver o artesanato no Estado. Além dessas iniciativas, há ainda realizações de capacitações em gestão e design, com o objetivo de ampliar as vendas e a geração de renda dos artesãos”, completa a gerente.