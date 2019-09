O número de vítimas de acidentes de trânsito provocados por motos mais que dobrou em Minas em dez anos. As indenizações a motociclistas, garupeiros, pedestres e outros motoristas envolvidos nas ocorrências aumentaram 163%, de 2009 a 2018. Nesse período foram mais de 328 mil sinistros. O Estado é o terceiro com a maior quantidade de apólices pagas, atrás de São Paulo e Ceará.

No Norte de Minas, segundo dados do Samu, os acidentes envolvendo motociclistas correspondem a 59% do total. O número é maior ainda em Montes Claros, onde os acidentes com motocicletas representam 65% do total.

Infrações, pressa e aumento da frota e da oferta de entregas por meio de aplicativos são apontados por especialistas como fatores que validam a estatística.

Os dados das indenizações foram divulgados pela Seguradora Líder, responsável pelo pagamento do Seguro DPVAT. O benefício é oferecido a todas as pessoas e cobre situações de morte e invalidez, assim como ajuda com despesas médicas. O ressarcimento pode chegar a R$ 13,5 mil.

De acordo com a operadora, Minas registrou aumento em indenizações pagas por sequelas permanentes (248%) e reembolso por custos hospitalares (110%). Em uma década, porém, houve queda nas mortes (-3%). No mesmo período, a frota de motos cresceu 69%.



NORTE DE MINAS

De 2018 até julho de 2019, o Samu registrou 6.690 acidentes envolvendo motociclistas em todo o Norte de Minas. Destes, 3.017 foram apenas em Montes Claros, que possui uma frota de quase 100 mil motocicletas.

Os irmãos Lucas e Luiz Batista, de 22 e 23 anos, sofreram acidente de moto há dois meses. Eles estavam a caminho do trabalho quando um cachorro atravessou a rua repentinamente. “Não tem muita escolha, a moto sempre vai te levar para o chão. A sorte é que estávamos devagar, então tivemos apenas arranhões”, conta Luiz, lembrando que o cão também sobreviveu. Como não houve necessidade, eles não deram entrada no seguro.

Apesar de o relatório não trazer dados regionalizados sobre o perfil das vítimas, a maior parte é formada por homens, de 20 a 39 anos, que estão na chamada “fase produtiva”. É o que afirma Alysson Coimbra, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego em Minas (Abramet-MG). Segundo ele, desemprego e a procura por motoboys, principalmente por aplicativos de comida, contribuem para o cenário.

SAIBA MAIS

Para evitar acidentes e desobediência à lei, a PM realiza, diariamente, fiscalizações, blitze e patrulha integrada. É o que afirma o porta-voz do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), tenente Marco Antônio Said.



Porém, ele ressalta não serem raros os casos de motociclistas sem responsabilidades pelas ruas, colocando em risco outros motoristas, ciclistas e pedestres.



“O motociclista, no trânsito, é mais suscetível ao acidente. Por isso, precisa respeitar o limite da via, obedecer à lei, pilotar com segurança e estar regularizado. Se faz daquilo o ganha-pão, precisa ser o mais profissional possível”, frisou Marco Antônio Said.