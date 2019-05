Estudantes do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) desenvolveram pesquisa para extrair etanol da casca do pequi. Os estudos já constataram a presença de álcool no fruto na concentração de 8,5% (v/v) no destilado proveniente da etapa de fermentação. Isso significa que a partir do fruto é possível obter um combustível de fonte renovável e de grande aplicabilidade comercial.

O estudo foi desenvolvido pelas estudantes de engenharia química Aryane de Oliveira Coelho e Maria Alice Andrade Ferreira. As cascas utilizadas na pesquisa foram obtida de comerciantes de pequi em Francisco Sá.

“A casca foi lavada com álcool isobutílico, a fim de se remover o óleo contido no material, realizando em seguida a secagem e posterior obtenção do farelo da casca do pequi, que foi submetido a tratamentos ácido, básico e enzimático, obtendo-se então o hidrolisado usado na fermentação e posterior destilação para a verificação da presença de etanol”, explica Maria Alice.

A pesquisa durou cerca de cinco meses e foi orientada pelos professores da área de química Pedro Henrique de Oliveira Gomes e Thalles Gonçalves. O professor Pedro confirma a possibilidade de extrair etanol da casca do pequi, porque este possui em sua composição um teor significativo de açúcares polimerizados, que podem ser hidrolisados e fermentados, a fim de obter o bioetanol.

GANHO AMBIENTAL

O trabalho das alunas amplia as discussões sobre alternativas de combustíveis renováveis e viáveis, principalmente considerando a predominância dos combustíveis fósseis, que, de acordo com o orientador da pesquisa, provocam diversos danos ambientais, seja no processo de extração ou nos compostos tóxicos gerados pela queima.

“Por causa desses problemas, há alguns anos foram intensificados as buscas por fontes alternativas de combustíveis renováveis e viáveis. Um destes, já em utilização, é o bioetanol. No caso do Brasil, este é obtido principalmente pela hidrólise e fermentação de açúcares disponíveis na cana-de-açúcar”, esclarece o professor.

No caso do pequi, o estudo não utilizou a polpa do fruto porque ele possui valor comercial e nutritivo. “A escolha da casca veio da grande disponibilidade na região. Nosso intuito foi impactar na redução de lixo orgânico, além do incremento da renda familiar daqueles que usam o fruto como fonte de renda”, finalizou a estudante (CA).