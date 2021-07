Os ventos fortes do inverno, aliados às férias escolares, levam a meninada, e até muitos adultos, para uma antiga diversão: soltar pipa. A brincadeira que parece ser inocente, no entanto, pode revelar riscos até de morte se quem estiver empinando o papagaio resolver usar linha chilena ou com cerol. Esse tipo de artifício é proibido por lei, estadual e municipal em Montes Claros, mas há quem insista em infringir as regras e expor pessoas ao risco.

Somente nos seis primeiros meses deste ano, o Estado recebeu, por meio do Disque Denúncia (181), 426 denúncias de comércio ilegal de linha chilena e cerol. Em todo o ano passado foram 539 apontamentos.

E a expectativa é a de que as ligações aumentem com o lançamento da campanha on-line “A Vida por um Fio”, que tem como objetivo alertar a população sobre os riscos do uso desses produtos, incentivar a denúncia do comércio ilegal desses materiais e também dos locais onde são fabricados. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A segunda edição da campanha começou nesta quarta-feira. O material aborda o quanto é arriscado empinar esses brinquedos perto de linhas elétricas ou no alto de telhados e lajes, em locais movimentados e, especialmente, se estiverem com linhas cortantes.



FLAGRANTE

Em caso de flagrantes de alguém soltando pipa ou papagaio com linhas cortantes, a orientação é acionar o 190 ou a Guarda Municipal. As denúncias do comércio de linha chilena e cerol podem ser feitas pelo Disque Denúncia Unificado (DDU), o 181, cuja ligação é gratuita e tem anonimato garantido.

O serviço funciona nos 853 municípios do Estado, 24 horas por dia, sete dias por semana.



LEGISLAÇÃO

A lei estadual que veda a comercialização e o uso de linha cortante em pipas, papagaios e similares está em vigor desde dezembro de 2019.

A multa para quem for flagrado vendendo linhas cortantes varia de R$ 3.590 a R$ 179 mil (para casos de reincidência). Já quando a linha cortante apreendida estiver em poder de criança ou adolescente, os pais ou responsáveis legais serão notificados da autuação e o caso será comunicado ao Conselho Tutelar.

Em Montes Claros, a Guarda Municipal intensificou, desde o início do mês, a fiscalização para coibir a soltura de papagaios no perímetro urbano.

A Lei municipal 5.289, de autoria do vereador Rodrigo Cadeirante, restringe a brincadeira com pipas a áreas de recreação pública ou particular, clubes e regiões de fazenda. Não é permitido usar cerol nem linha chilena.

A campanha “Pipa Legal – Cerol Mata” envolve 71 guardas municipais, incumbidos de levar orientações e advertir as pessoas. Quando flagram alguma situação irregular, os profissionais recolhem o material. Em apenas uma semana, foram apreendidas 20 pipas com cerol.

*Com Agência Minas

SAIBA MAIS

Fique ligado

- Não solte pipas em dias de chuva, principalmente se houver relâmpagos

- Evite brincar perto de antenas, fios telefônicos ou cabos elétricos. Procure locais abertos como praças e parques

- Tente soltar pipa sem rabiola, como as arraias. Na maioria dos casos, a pipa prende no fio por causa da rabiola

- Não empine pipa em cima de lajes e telhados

- Jamais utilize linha metálica, como fio de cobre de bobinas, linha chilena ou com cerol

- Não faça pipas com papel laminado; o risco de choque elétrico é grande

- Tenha cuidado com ruas e locais movimentados, principalmente quando andar para trás. Pode haver algum buraco ou tráfego de veículos

- Tenha atenção especial com motociclistas e ciclistas – a linha pode ser perigosa para eles mesmo sem cerol. Fique atento para que a linha não entre na frente deles

- Se a pipa se enroscar em fios, não tente tirá-la. É melhor fazer outra. Nunca use canos, vergalhões ou bambus

- Ao correr atrás das pipas, tenha muito cuidado com o trânsito