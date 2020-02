O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) quer imunizar até 80% do rebanho mineiro contra a brucelose, doença que provoca a queda na produção de leite, menor ganho de peso dos animais e até o aborto. No último ano, o índice de vacinação contra a doença atingiu 78%, aumento de 1% em relação a 2018. Isso significa que foram imunizadas quase 1,8 milhão de bezerras de 3 a 8 meses de idade, dentro de um universo de 2,2 milhões de animais.

O Instituto tem realizado ativamente a imunização dos rebanhos para que a produção pecuária não seja comprometida no Estado e os animais permaneçam saudáveis. Segundo Luciana Faria de Oliveira, médica veterinária do IMA que coordena o Programa de

Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose no Estado, falta pouco para alcançar a meta de 80% de imunização das bezerras.

“O aumento sucessivo nos percentuais de vacinação ao longo dos anos de existência da campanha é resultado do empenho de todos os servidores do IMA, de boas práticas de veterinários autônomos em seguir a padronização das atividades propostas e da conscientização dos produtores sobre a importância da vacinação contra brucelose”, destaca.

Luciana Faria afirma que apenas uma dose de vacina B19 protege as bezerras até a fase adulta. “Com isso, o gasto do produtor com a imunização é irrisório”, comenta.

A veterinária alerta sobre a necessidade de o produtor rural procurar um médico veterinário regularmente cadastrado no IMA para vacinar as bezerras de forma adequada, já que a vacina utilizada é do tipo viva atenuada e pode causar a doença no ser humano caso haja algum tipo de acidente durante a aplicação.

“Vacinar o rebanho contra doenças que causem impacto na saúde pública e na economia do Estado é essencial para manter a sanidade de nossos rebanhos e a qualidade dos produtos de origem animal”, argumenta .



MULTAS E LEGISLAÇÃO

A vacinação contra a brucelose e a sua declaração ao IMA, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), são obrigatórias desde 1989. O produtor que não vacinar é passível de multa de 25 Ufemgs, o que equivale a R$ 92,79/animal não vacinado.

Com Agência Minas