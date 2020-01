As mais de cem cidades mineiras castigadas pelas chuvas vão receber, no total, R$ 3,4 milhões do governo do Estado. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) já iniciou o pagamento antecipado do Piso Mineiro de Assistência Social Fixo. O recurso será repassado aos municípios que tiveram a situação de emergência declarada pelo governo do Estado.

As parcelas antecipadas do Piso Mineiro são referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março. Os recursos vão contribuir para garantir o atendimento às demandas socioassistenciais causadas pelas chuvas, minimizando o sofrimento da população.

Desde a semana passada, ao menos 54 pessoas perderam a vida em consequência dos fortes temporais em Minas. Além disso, até está quarta-feira (29), 46.860 pessoas estavam desalojadas ou desabrigadas em Minas Gerais e 65 ficaram feridas por causa das chuvas.



APOIO

A Sedese está dando suporte técnico aos gestores municipais de assistência social e às equipes de referência dos municípios afetados. Entre as ações, estão o apoio no preenchimento de plano de trabalho para recebimento do Piso Mineiro e orientações sobre o cofinanciamento federal para o Serviço de Proteção em Calamidades Públicas e Emergência e sobre o adiantamento do calendário do Bolsa Família.

As equipes das 22 Diretorias Regionais da Sedese e dos Centros de Referência Especializados em Assistência Social (Creas) Regionais também foram orientadas e capacitadas.

“Acompanhamos de perto os municípios atingidos. Sabemos que neste momento toda ajuda é importante. Estamos pagando o adiantamento do Piso Mineiro, que é o recurso mais importante da assistência, e estamos mobilizados com nossas equipes para dar todo apoio necessário para que cada família impactada tenha a resposta mais rápida possível para garantir seus direitos básicos”, destaca a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá.

*Com Agência Minas