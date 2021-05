A primeira dose da vacina contra o novo coronavírus já havia sido aplicada em mais de 4,1 milhões de pessoas em Minas Gerais, até a manhã de ontem. Os dados são do Vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES) que monitora a campanha de imunização.



Em relação à segunda dose, os dados indicam que foram aplicadas em 2 milhões de idosos, profissionais da área da Saúde, portadores de doenças crônicas e outros grupos prioritários que agora estão imunizados por completo.



Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde já disponibilizou 8,7 milhões de vacinas para todo o território mineiro, sendo 8,1 milhões distribuídas aos municípios do Estado.



Números da pandemia

Em Minas, a Covid-19 já matou 37.557 pessoas desde o início da pandemia, em março do ano passado. Nas últimas 24 horas, 49 óbitos foram confirmados. A taxa de letalidade está em 2,6% e a média de idade das pessoas que perderam a vida é de 69 anos.



Os dados do boletim epidemiológico divulgado pela SES nesta segunda-feira também mostram que 2.125 novos casos da doença foram registrados em apenas um dia. Até o momento, 1,4 milhões de mineiros foram contaminados pelo vírus. Desses, 1,3 milhão se recuperaram da enfermidade e 76,3 mil pacientes ainda estão em ober-vação, internados ou em isolamento social.



Montes Claros

Em Montes Claros, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, na última sexta-feira, são 33. 373 casos confirmados de Covid-19 desde o começo da pandemia, com 796 óbitos. Há 10.106 casos suspeitos da doença em investigação no município. Dos 166 pacientes hospitalizados na sexta-feira com Covid-19 em Montes Claros, 113 são pessoas da cidade e 53 tratam-se de moradores de outras localidades.



Dos casos confirmados no município, 54,80% são mulheres e 45,20%, homens. Pessoas com 60 anos ou mais representam 15,20% dos infectados. E 19,4% dos pacientes notificados at agora têm de 40 a 49 anos

Indígenas protegidos

Mais de 91% da população indígena com mais de 18 anos que vive em Minas Gerais já foi imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Ao todo, 6.871 indígenas de 85 comunidades, espalhadas em 19 municípios mineiros, tomaram as duas doses. Os dados, apurados nesta segunda-feira (17/5), constam no painel do Vacinômetro, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). O percentual de imunização deste público com a primeira dose chegou a 97,19%.

A vacinação deste público, priorizado na primeira fase do Plano Nacional de Imunização (PNI), começou em 20 de janeiro e contou com a atuação de mais de 400 profissionais de Saúde indígena no Estado. A coordenadora estadual do Programa de imunizações da SES-MG, Josianne Dias Gusmão, destacou a importância da vacinação desta população pela alta vulnerabilidade.

“Estes grupos apresentam riscos a doenças respiratórias graves, com mais chances de agravamento da doença, até mesmo por viverem aldeados, bem próximos. A vacinação é muito importante para protegê-los de surtos nas comunidades, diminuindo o risco de complicações e óbitos”, afirma Josianne.

Ainda segundo a coordenadora, o percentual mínimo de cobertura vacinal estabelecido pelo PNI é de 90%, mas ela ressalta a importância de toda a população indígena receber a segunda dose.

As terras indígenas homologadas estão espalhadas por 19 municípios mineiros: Açucena, Araçuaí, Bertópolis, Caldas, Campanário, Carmésia, Coronel Murta, Guanhães, Itacarambi, Itapecerica, Ladainha, Martinho Campos, Pompéu, Presidente Olegário, Resplendor, Santa Helena de Minas, São João das Missões, São Joaquim de Bicas e Teófilo Otoni.