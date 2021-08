O governo de Minas publicou, nesta quarta-feira (18), edital de concurso público para o provimento de cargos da carreira de Agente de Segurança Penitenciário/Policial Penal.

Ao todo, há 2.420 vagas, sendo 1.944 destinadas ao público masculino e 476 ao público feminino.

O certame será organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Instituto Selecon e terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração pública.

O edital 02/2021 está disponível no site da Sejusp e também no site da Selecon, contendo todas as informações detalhadas sobre o concurso. As inscrições devem ser feitas de 22 de outubro a 21 de novembro.

Para ingressar no cargo é requisito a conclusão do ensino médio ou curso profissionalizante de ensino médio ou, ainda, formação de nível superior em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.

O vencimento básico, referente ao nível inicial da carreira, corresponde a R$ 4.631,25 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, podendo ser desempenhada em regime de escala de plantão.



ESTADUAL

O concurso é estadual. Portanto, o candidato aprovado pode ser nomeado para qualquer uma das unidades prisionais de Minas, sendo que a escolha do local de lotação se dará no momento da posse, observada a ordem de classificação do candidato.

No ato da inscrição, o candidato poderá optar pelo local de realização da prova objetiva e da redação – primeira etapa do concurso. Não será admitida ao candidato a alteração do município de realização da prova após efetivação da inscrição.

Não é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação e não há altura mínima e altura máxima para concorrer a uma das vagas. A aplicação da prova objetiva e de redação está prevista para 16 de janeiro de 2022.

*Com Agência Minas