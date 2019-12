Uma menina de 10 anos morreu ontem em Montes Claros após ser vítima de picada de escorpião em Pandeiros, zona rural de Januária. A garota foi picada na boca quando foi enxugar o rosto com uma toalha. Essa é a quinta vítima de peçonhentos no ano no Hospital Universitário Clemente Faria (HUCF).

O acidente aconteceu na quinta-feira, por volta das 17h. A criança chegou a ser atendida em Januária e chegou ao Hospital Universitário Clemente Faria, referência nesse tipo de atendimento, na madrugada de ontem, exatamente às 5h.

Em nota, o hospital lamentou o ocorrido e informou que a “criança recebeu toda a assistência médica, inclusive doses de antiescorpiônico na unidade hospitalar de Januária, sendo posteriormente encaminhada para o Pronto Socorro desta unidade na madrugada desta sexta-feira (27/12), após decorridas oito horas do acidente, necessitando de cuidados e assistência da equipe médica desta unidade hospitalar”, disse o trecho da nota.

Ainda de acordo com o hospital, por volta das 11h de ontem, a menina teve um choque cardiogênico que evoluiu para uma Parada Cardiorrespiratória, não resistindo mesmo após todas as diversas tentativas de reanimação.



CRESCIMENTO

De acordo com dados do Núcleo de Vigilância Epidemiológica em Ambiente Hospitalar (Nuveh) do Hospital Universitário, os casos envolvendo mortes por ataques de peçonhentos cresceram 400% em 2019 se comparado com o ano anterior.

A morte da criança foi a quinta registrada neste ano no hospital, enquanto em 2018 foi apenas uma. Das cinco mortes neste ano, quatro foram por ataques de escorpião e uma de aranha.

A única morte registrada pelo hospital em 2018 também foi de uma criança, igualmente em dezembro – um menino de 6 anos, picado em Várzea da Palma. Neste ano, como noticiou O NORTE, uma das vítimas também não resistiu às complicações – uma criança de 3 anos, picada em outubro, em Bocaiuva.

Ainda de acordo com o HU, entre janeiro e novembro de 2018 foram 2.902 ataques de peçonhentos contra 2.820 no mesmo período deste ano, representando uma queda de 2,82%. Entretanto, o número de mortes é quatro vezes maior. E os ataques de escorpiões são maioria: foram 2.908 em 2018 e 2.573 até novembro deste ano.

A bióloga Mônica Durães Braga explica que o clima mais quente na região é responsável pela proliferação dos escorpiões e que eles costumam se esconder em locais escuros durante o dia. Sendo importante manter a casa limpa e sem entulho.

Em caso de picada, a vítima deve ser levada o mais rapidamente possível para a unidade de saúde de referência no município.