Acidente interdita BR-251 próximo a Salinas

A BR-251 ficou interditada na manhã de ontem próximo ao Vale das Cancelas em decorrência de um acidente provocado por um caminhão e uma carreta frigorífica. O condutor da carreta, de 35 anos, precisou ser transferido pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros para Montes Claros. Ele sofreu ferimentos graves e fraturas expostas. O outro motorista, que teve a cabine do veículo destruída, não se feriu. A comunidade fica aproximadamente 60 quilômetros após a cidade de Salinas. Foi preciso espalhar serragem pela pista devido ao vazamento de óleo.

Tentativa de roubo

Na madrugada desta quinta, em Montes Claros, dois adolescentes de 14 e 15 anos foram detidos após tentativa de roubo no bairro Planalto. A vítima era jovem de 20 anos. Eles usaram uma faca para tentar roubar um celular, mas foram contidos por populares.

Ferido após fogo no carro

Em Montes Claros, um homem de 30 anos ficou ferido após um princípio de incêndio no capô do carro que dirigia. Ele sofreu queimaduras de segundo grau em uma das pernas e lesões leves nas mãos. O pai do motorista, que estava no carro, não foi atingido.