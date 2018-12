Ruas do Centro ainda ficaram fechadas ontem

O trânsito no Centro de Montes Claros permaneceu interditado durante todo o dia de ontem nas ruas Padre Augusto e Doutor Santos, no trecho próximo à loja de tecidos que pegou fogo na madrugada de quarta-feira. As máquinas seguiram removendo os escombros e os bombeiros fazendo o trabalho de rescaldo, que foi finalizado. A expectativa era a de que as ruas pudessem ser liberadas no fim do dia. A agência da Caixa Econômica, que fica ao lado da loja de tecidos, aguardava a liberação da Defesa Civil e deve voltar a atender normalmente hoje.

Preso com três pés de maconha em Bocaiuva

Um homem de 30 anos foi preso ontem em Bocaiuva suspeito de tráfico de drogas.

A Polícia Militar foi até a casa dele após denúncia e encontrou três pés de maconha e pequenos sacos plásticos com algumas sementes da planta.

Os pés do entorpecente estavam no quintal da residência. O autor já tinha passagens pela polícia por tráfico e foi levado à delegacia de plantão de Montes Claros, juntamente com R$ 322 em notas, também apreendidas com ele durante a ação.