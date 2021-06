Apenas 18 dos 853 municípios mineiros ainda não registraram mortes por complicações da Covid-19. Destes, dois estão no Norte de Minas: Bonito de Minas e Patis. Outros dois também estavam fora da lista de óbitos até a ultima quinta-feira – Campo Azul e Miravânia. Mas tiveram as primeiras perdas na sexta-feira.

As duas mortes informadas pela Prefeitura de Campo Azul no último dia 18 ainda não entraram no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgado nesta segunda-feira (21).

Conforme o levantamento, até a manhã de ontem, 834 cidades já contabilizaram ao menos uma vítima do coronavírus. Ao todo, desde o início da pandemia, em março do ano passado, 44.583 óbitos em decorrência da enfermidade foram confirmados. Hoje, a taxa de letalidade no Estado é de 2,6%.

A secretária Municipal de Saúde de Bonito de Minas, Lilian Xavier, credita o bom resultado na cidade – que registra apenas 70 casos – às várias ações feitas para tentar barrar o avanço do novo coronavírus. “Temos atuado com fiscais sanitários na sede do município e na zona rural. Fazemos monitoramento dos casos positivos e contatos através do Centro Covid-19”, explica.

Além disso, o município publica decretos de acordo com o Minas Consciente. “Somos 100% atenção básica. Temos como referência o Hospital Municipal de Januária, que atende nossa população em casos graves”, pontua Lilian.

Os municípios de Patis, Campo Azul e Miravânia foram procurados para falar sobre a situação local, mas não responderam até o fechamento da edição.



MONTES CLAROS

Já na maior cidade do Norte de Minas, o número de casos de contaminação pelo novo coronavírus chega a 35.916, com 861 mortes, segundo o boletim estadual.

Com o avanço da vacinação para pessoas sem comorbidades, que passou a incluir pessoas com idade a partir de 50 anos, a Secretaria de Saúde de Montes Claros alterou o horário de funcionamento do drive-thru, que fica no Estacionamento Sul do Montes Claros Shopping.

A maioria das pessoas está se vacinando depois do trabalho, por isso, o espaço passa a realizar a imunização das 10h às 21h, durante a semana, e das 8h às 20h, nos finais de semana.

Veja a lista de cidades sem vítimas da Covid em Minas:

Aricanduva

Bertópolis

Bonito de Minas

Carmésia

Cedro do Abaeté

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Estrela do Indaiá

Fama

José Gonçalves de Minas

Patis

Pedra do Anta

Pedro Teixeira

Santana dos Montes

Santo Hipólito

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serranos

*Colaborou Leonardo Queiroz