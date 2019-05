Amanhã, no Dia Livre de Impostos (DLI), o consumidor poderá aproveitar para adquirir toda sorte de produtos com os mais variados descontos. Pelo menos 1.140 estabelecimentos comerciais em Minas Gerais aderiram à ação, mas, em Montes Claros, apenas 15 empresas mostraram interesse em participar.

Na cidade, a gasolina, que custa em média R$ 4,73, sairá, amanhã, sem os tributos, por cerca de R$ 2,50. Dois postos de Montes Claros vão aderir: o Br-Mania e o Via Dupla.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) justifica que essa data começou a vigorar no ano passado e, por isso, há comerciantes que não têm conhecimento da importância da iniciativa.

O DLI busca conscientizar a comunidade contra as altas cargas tributárias e o baixo retorno dos impostos arrecadados sobre serviços como saúde, educação, transporte e segurança. A ação nasceu para manifestar a insatisfação do brasileiro com a tributação abusiva, que limita o poder de consumo da população, além de servir de freio para o crescimento econômico do país.

De acordo com o diretor da CDL, Ernani Meira, o brasileiro precisa trabalhar cinco meses para pagar os impostos sobre os produtos que consome, principalmente os combustíveis. “Nosso objetivo agora é divulgar a importância desse dia, para que mais empresários tenham interesse em participar. O DLI serve também para revelar aos consumidores os impostos sobre os produtos adquiridos e cobrar dos políticos que o dinheiro arrecado seja investido em benefícios para a população”, ressalta Ernani, enfatizando a necessidade de haver uma reforma tributária.

O diretor da CDL ainda pontua que os comerciantes que não quiseram participar da ação alegaram a inviabilidade do desconto, devido à crise financeira.

A empresária Marcela Guimarães resolveu participar do DLI para unir forças com a classe empresarial e buscar a redução dos impostos sobre os produtos. De acordo com ela, o país está passando por um momento de transição e há alguns anos o mercado está sofrendo com a falta de giro da economia.

“As pessoas sumiram das ruas. A população precisa saber que não é o produto em si que é caro, mas, sim, os impostos que somos obrigados a pagar em todos os segmentos. Se todo comerciante fizer sua parte, acredito que a coisa mude”, avalia a empresária e proprietária das lojas Mag Shoes.

O coro do setor em favor da revisão de impostos reúne tanto empresas de pequeno e médio porte quanto as gigantes do varejo. Este cálculo foi elaborado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) e mostra a evolução da arrecadação do poder público com impostos. Na década de 1970, por exemplo, o brasileiro trabalhava 76 dias para quitar taxas e tributos, de acordo com a entidade.



QUEM PARTICIPA

Confira os estabelecimentos que aderiram ao DLI em Montes Claros: Triama, Padaria Ouro Branco, Tintacon, Restaurante Produção, Br-Mania, Via Dupla Pneus, Posto Via Dupla, Léo Matão, Trajeto Móveis, Mag Shoes, Merci, Loja do Cabeleireiro e E.Saúde-Card.