Dez dos 86 municípios que integram o Norte de Minas concentram a grande maioria dos casos confirmados de Covid-19 e de mortes. O destaque fica para Montes Claros, que lidera o ranking com folga. Dos mais de 49 mil registros de infecção por coronavírus na região, 33.447 (68,2%) foram detectados nesses dez municípios (veja infográfico ao lado). Das 799 mortes, 531 (66,5%) também são de moradores dessas cidades.

Os dados fazem parte do Boletim da Diretoria Regional de Saúde em Montes Claros divulgado nesta quarta-feira (10). Todas essas cidades fazem parte, desde domingo (7), da “Onda Roxa” do plano Minas Consciente, do governo de Minas, que incluiu o semiárido mineiro nesta fase mais restritiva em função do crescimento de contaminações, mortes e da falta de leitos clínicos e de UTI. A superlotação do sistema de saúde é a maior preocupação dos gestores.

Na terceira posição em número de casos confirmados e em quarto na quantidade de óbitos, Pirapora colocou em prática várias medidas para tentar barrar o novo coronavírus, como as barreiras sanitárias itinerantes, que percorrem diversos pontos da cidade, como a rodoviária.

Segundo o secretário de Saúde de Pirapora, Rafael Lana, o decreto da “Onda Roxa” gerou confusão entre os moradores, que não entendiam que o município não tem autonomia para a flexibilização. Nesta fase do Minas Consciente, os prefeitos são obrigados a cumprir as determinações do Estado.

“É uma situação sem precedentes que a gente vive na macro e microrregião. Existe um protocolo de assistência da Covid muito importante e eficiente e a gente pretende que tenha menos pacientes evoluindo para estado grave. Fazemos a triagem dos ônibus que estão chegando diariamente dos lugares com mais casos, nos principais locais de maior aglomeração para orientar quanto ao distanciamento”, explica Rafael.

Paralelamente a isso, o secretário diz que vem solicitando à administração algumas isenções no que compete à prefeitura e atuando na fiscalização e conscientização da população. Rafael afirma que a preocupação é com a dificuldade de leitos e ressalta que, enquanto a vacina não chega, o que deve ser feito é o isolamento social.

“Temos 11 leitos de UTI Covid. Destes, dez estão ocupados e 60% com pessoas de outras regiões, ou seja, apenas 40% com pacientes da microrregião de Pirapora. O que preocupa hoje são os leitos de suporte ventilatório. De 15, oito estão ocupados e isso nunca aconteceu. Os leitos da macro estão em estado de colapso, praticamente mais de 93% ocupados”, reforça o secretário de Pirapora.



OXIGÊNIO

Em Espinosa, cidade que é a décima do ranking em número de casos e a sétima em óbitos, profissionais de saúde alertam que estão com dificuldade para fazer transferência de pacientes e que o oxigênio tem demorado a chegar. “Antes a gente conseguia transferir um paciente com um ou dois dias de internação. Agora, eles ficam no setor de isolamento por cerca de quatro a cinco dias. O setor está lotado, os oito leitos estão completos e não está acontecendo rotação de pacientes. Estamos com dificuldade de oxigênio. Fizemos solicitação, mas estão postergando a entrega. Está difícil, mas estamos buscando dias melhores”, diz o médico Warlley David Cangussu.

O prefeito de Espinosa, Milton Barbosa, ressalta que medidas tão drásticas, como o lockdown, não estariam sendo tomadas se a situação fosse tranquila. “Não tomaríamos as medidas que estamos tomando, de paralisar setores da economia, simplesmente por querer. O hospital está cheio, não existem mais leitos nas regionais. Estamos passando o pior momento da pandemia e pedimos compreensão à população. Não aglomerem. E aqueles que estão indo para aglomeração, têm que ter consciência de que estão levando o vírus para suas casas”, alerta o prefeito. Segundo ele, um novo decreto seria publicado ainda ontem.