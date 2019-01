Uma mensagem que circula pelas redes sociais aconselha os donos de veículos a pagar o seguro DPVAT até esta quarta-feira (2) para garantir um valor de R$ 16,21, que seria relativo a um desconto. Segundo o texto, depois da data, o valor passaria para R$ 96. Mas ninguém precisa correr para pagar o seguro obrigatório.

Na verdade, a taxa teve uma redução média de 63,3% em todo o país, de acordo com o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), que é vinculado ao Ministério da Fazenda.

Assim, os donos de automóveis particulares e táxis vão pagar R$ 12 – e mais R$ 4,21 de taxa de emissão da guia no site do Detran –, um valor 71% menor do que os R$ 41,40 cobrados no ano passado.

Para as motos, o imposto foi reduzido de R$ 180,65 para R$ 80,11, enquanto para os micro-ônibus houve uma diminuição de 79% no valor – de R$ 99,24 para R$ 20,84.

O seguro deve ser pago junto à primeira parcela do IPVA e o calendário varia conforme o Estado e o número da placa.

Caso o proprietário perca o prazo, não terá de pagar pelo valor antigo do tributo, mas terá de arcar com os encargos referentes ao atraso.

Quem quitar o IPVA à vista poderá ter um desconto de até 6% – 3% pelo pagamento à vista e mais 3% se tiver pago o tributo em dia nos dois últimos anos, o que o Estado chama de “bom pagador”.