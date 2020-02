Quando criança, Luciana Londe gostava de brincar de “escolinha”. Atualmente, formada em ciências biológicas, estuda assuntos que possam ajudar o produtor e o consumidor, como biologia molecular do pequi e o cultivo do pequi sem semente. Também estão na lista da pesquisadora a produção de sementes sintéticas de bananeira e orquídeas, multiplicação de mudas via biorreatores de imersão temporária.

“Meu objetivo final é fazer uma pesquisa aplicada para que tanto o produtor quanto o consumidor possam adquirir produtos com qualidade fitossanitária e com respaldo científico em sua elaboração”, ressalta Luciana, que também é doutora em genética e bioquímica.



MÃOS NA TERRA

Criada na roça e com o espírito livre, Maria Geralda Vilela só queria ser independente, sem pensar em uma profissão específica. Formada em engenharia agrônoma, Maria Geralda pontua que não tinha acesso a informações, sem TV, com poucos vizinhos, não sabia que existia a carreira de pesquisadora.

“Imitava meu pai, que era pequeno produtor rural. Então, junto com meus irmãos, brincava com bezerros, imitando o manejo que meu pai dava ao gado e ao cuidado com a lavoura. Não fazia ideia que existia a carreira de pesquisadora. Não sabia estudar.

Então, mesmo que soubesse dessa carreira, não me julgaria capaz de fazer. Foi acontecendo, fui aproveitando as oportunidades que apareciam”, lembra Maria Geralda, que é mestre e doutora em produção vegetal, e desenvolve projetos no ramo da fruticultura com fertilidade de solos e nutrição de plantas.



DOUTORA DAS PLANTAS

A bióloga e doutora em agronomia Alniusa Maria de Jesus brincava de casinha e de plantação, mas queria ser professora. Ela também não conhecia a área científica. A agrônoma realiza pesquisas com nematoides (vermes que atacam as plantas) e doenças (fungos, bactérias) em morangueiro, bananeira, goiabeira, cana-de-açúcar, feijão e palma forrageira.

“Gosto desses assuntos devido à grande importância dessas culturas para a população, sendo elas muito prejudicadas por esses parasitas, que afetam e reduzem a produtividade das culturas, comprometendo a alimentação”.



SEM DESPERDÍCIO

Ariane Castricini desenvolve projetos que contribuem para a redução de desperdício de alimentos. “Muitos trabalhos são voltados à redução do uso da água na irrigação das culturas, para obter informações sobre o desenvolvimento das plantas, produtividade em condições hídricas diferentes da ideal”, destaca Castricini.

MÚLTIPLAS FUNÇÕES

A pesquisadora Polyanna Mara de Oliveira considera que muitas mulheres ainda tenham desvantagens com relação à produção científica, não por uma questão de competência, mas por responsabilidades que lhes são atribuídas, muitas vezes com exclusividade, como a educação dos filhos e gerenciamento da casa.

“Muitas vezes, é preciso trabalhar como se não tivéssemos filhos e criar filhos como se não precisássemos trabalhar. Mas as mulheres possuem a incrível habilidade de fazer bem as duas coisas. Devemos buscar sempre o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e, principalmente, dedicar tempo de qualidade à família”, afirma.

Luciana Londe lembra que no início da carreira havia mais preconceito no ramo das ciências, onde é predominante a presença de homens. Ela conta que é difícil conciliar a profissão e o papel de mãe.

“Mas quando fazemos o que gostamos, fica fácil aliar o trabalho com demais tarefas. Assim, posso voltar para casa e aproveitar minha família, sabendo que consigo cumprir todas as atividades”.

Alniusa lamenta que ainda há preconceito no ramo e também em outras áreas, principalmente com relação a mulheres-mães. “Mesmo que muitos digam que não, isso acontece de forma discreta. A mãe tem que ficar de licença maternidade, precisa sair pra levar um filho ao médico, levar à escola. Isso não é bem visto por algumas pessoas”.