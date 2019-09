Montes Claros registrou neste ano uma explosão de casos de dengue. São, até o início deste mês, 8.211 notificações (soma dos suspeitos e confirmados), o que corresponde a um aumento de 2.490% em relação aos 317 casos ocorridos no mesmo período de 2018. A expansão da doença provocada pelo Aedes aegypti na cidade é cinco vezes maior que a medida no país – onde o aumento foi de 500% – e ficou acima ainda do índice mineiro, já considerado altíssimo – 2.000%. Minas é o Estado com maior número de casos da doença no país.

A situação é de grande preocupação, pois em menos de um mês começa o período chuvoso, o mais propício para a proliferação do mosquito. E os municípios mineiros, como Montes Claros, ainda não saíram da situação de epidemia, com casos ainda sendo registrados.

Em todo o Norte de Minas foram registrados 33.550 notificações da doença até setembro deste ano. O número é 950% superior aos 3.182 do ano passado.

Em função de um quadro tão preocupante, o Ministério da Saúde antecipou em dois meses a campanha de combate ao Aedes, que será lançada nos próximos dias. O objetivo é mobilizar secretários, prefeitos e a população para medidas de prevenção.

A pasta atribui o salto nos casos a uma associação de fatores, como o aumento de chuvas na região Sudeste. Porém, o principal ponto é a reintrodução do sorotipo 2 da dengue. O vírus estava com baixa circulação desde 2010, mas voltou a atacar, aumentando o número de pessoas suscetíveis à contaminação.

Especialistas alertam que para combater as doenças são necessárias boas condições de saneamento, coleta de lixo e o fim de reservatórios que possam acumular água, favorecendo a proliferação do vetor, principalmente nos domicílios.

Isso exige ações intensivas do município na limpeza da cidade e na fiscalização dos imóveis. A colaboração da população também é fundamental para barrar o avanço da doença.

Em Montes Claros, durante todo o ano, O NORTE mostrou flagrantes de situações que favorecem a reprodução do Aedes. Entulhos, pneus e garrafas jogados em lotes vagos; caixas d’água e tambores para reservar o produto sem a devida vedação. Além disso, também foi mostrada a falta de condições de trabalho dos agentes de endemias.

A prefeitura foi procurada, mas não enviou resposta sobre as ações implantadas na cidade.

SAIBA MAIS

Seca forte e selos nas portas de casa ajudam no combate

Apesar dos números assustadores, o Norte de Minas tem bons exemplos de como barrar a ação do Aedes aegypti. Após ter o título de cidade norte-mineira com maior incidência de casos da doença até setembro de 2018 – 232 –, Montalvânia conseguiu reverter a situação e, mesmo em ano epidêmico, registrou apenas 43 notificações no mesmo período de 2019.

De acordo com José Florisval, prefeito de Montalvânia, a seca que assola o município este ano pode ter contribuído para a queda dos números. “Fizemos nosso trabalho normalmente, de casa em casa. O combate à dengue nunca parou. Penso que a falta de chuva ajudou no baixo número de casos da doença”, avaliou.

Neste ano, a cidade líder em incidência da doença na região até o momento é Japonvar: são 713 casos, 7.000% a mais que os dez registrados no mesmo período de 2018. O prefeito não atendeu às ligações da reportagem.



DEU CERTO

Única cidade do Norte de Minas a não registrar casos de dengue há pelo menos dois anos, Berizal segue com a receita que vem dando certo. Um “selo de qualidade” é colocado na porta da casa dos moradores após vistoria dos agentes de endemia e retrata o índice de limpeza e de focos encontrados no imóvel.



As cores são verde (livre de focos), amarelo (poucos focos) e vermelho (muitos focos). De acordo com o secretário Municipal de Saúde, Edivaldo Farias, o município não pretende mudar a maneira de combate. “Os moradores já aderiram ao projeto e vamos continuar o trabalho vistoriando as residências e aplicando os selos”, disse.