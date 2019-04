Consumidores de cinco cidades do Norte de Minas que não possuem unidades do Procon têm a chance de denunciar situações de desrespeito aos seus direitos. É que os servidores do órgão de Brasília de Minas pegaram a estrada para levar atenção a essas comunidades.

Durante toda a semana eles estão percorrendo as cidades de Luislândia, Japonvar, Campo Azul, Ponto Chique e Ubaí.

Até o momento, 400 atendimentos foram realizados. A maioria das reclamações está relacionada a serviços privados, como fornecedores de internet, cursos a distância e estabelecimentos da cidade.

O segundo da lista de reclamações são os chamados “serviços essenciais”, como queixas com a companhia elétrica e rede de água e cobrança excessiva nas contas de telefone celular.

Em seguida estão a objeção em relação aos “produtos”, principalmente eletroportáteis comprados com defeitos.



PROGRAMAÇÃO

Na última segunda-feira, cerca de cem pessoas participaram do Procon Itinerante em Japonvar e 300 em Luislândia. Ontem o atendimento foi realizado em Campo Azul – até o fechamento desta edição ainda não havia balanço sobre os atendimentos desta data.

Nesta quinta a ação chega em Ubaí e, na sexta-feira, ocorrerá o encerramento em Ponto Chique, com a presença do coordenador do Procon-MG, o promotor de Justiça Amauri Artimos da Matta. Ele fará uma palestra sobre o trabalho realizado pelo órgão na área de segurança alimentar e nutricional.

Em todos os eventos desta semana, há a participação de um promotor de Justiça da região para explicar à comunidade como é a atuação do Ministério Público de Minas Gerais na defesa do consumidor.

O Procon Itinerante ainda conta com a utilização de veículo doado pelo Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (FEPDC), que também atua em fiscalizações do mercado de consumo nos municípios da comarca.

De acordo com a diretora executiva do Consórcio Intermunicipal de Defesa do Consumidor (Cindecon), Ana Carolina Matos Rodrigues, a intenção do Procon Itinerante é gerar conscientização das pessoas quanto a seus direitos como consumidores, ampliar o alcance do trabalho do órgão e aproximar o Procon Regional dos cidadãos.



CONSCIENTIZAÇÃO

Na avaliação do promotor de Justiça de Brasília de Minas, Wagner Noronha Neves, os eventos realizados esta semana pretendem mobilizar a comunidade e levar informações sobre os direitos do consumidor.

“O Procon Regional de Brasília de Minas é uma conquista da comunidade. Queremos que a população procure o atendimento nos municípios para exercer seus direitos toda vez que se sentir lesada”, disse.

Além de oferecer atendimento na sede, em Brasília de Minas, o Procon Regional da comarca conta com postos em cada uma das cidades integrantes. Além disso, há atendimento itinerante, fiscalizações e ações de educação para o consumo.

O Procon Regional de Brasília de Minas é mantido e fomentado pelas prefeituras dos municípios envolvidos e, para que o órgão tenha caráter permanente, foi formado o Cindecon.