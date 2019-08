É de uma cidade norte-mineira, com menos de 8 mil habitantes, o título de quarto município mais violento de Minas, segundo o Atlas da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O estudo faz uma estimativa de homicídios para cada 100 mil habitantes e mostrou que a média de Nova Porteirinha foi de 117,7 assassinatos.

O estudo, batizado de Retrato dos Municípios Brasileiros 2019, foi divulgado na última semana e usa dados sobre criminalidade de 2017. Nova Porteirinha fica atrás apenas de Taparuba (131,9 homicídios/ 100 mil habitantes) e Mathias Lobato (119,7), ambos no Vale do Rio Doce, e de Medina (119,6), no Jequitinhonha. Para se ter ideia, Belo Horizonte tem taxa de 26,7, enquanto a média dos municípios do Estado é 21,0.

De acordo com o portal Minas em Números, Nova Porteirinha, com apenas 7.504 habitantes, registrou em 2017 sete homicídios. O responsável pela Delegacia Regional de Janaúba, que abrange o município vizinho, afirmou que o cenário na cidade mudou nos últimos dois anos.

A afirmação é confirmada também por dados do Portal Números em Minas, que registrou apenas um homicídio em 2018 e nenhum este ano.

“Os dados mostram que o cenário da cidade não é mais o mesmo. Com dedicação, competência, repressão e tolerância zero ao crime, Nova Porteirinha foi pacificada pela Polícia Civil”, disse.



AÇÕES

Com o objetivo de combater as práticas de homicídio, roubo e tráfico, 18 pessoas foram presas em março de 2018 em operação conjunta das polícias Civil e Militar, envolvendo 120 policiais para cumprimento de 53 mandados de prisão em Nova Porteirinha e Janaúba.

Em setembro, em uma nova investida contra o crime, foram 23 prisões em Nova Porteirinha, Janaúba e Montes Claros.



MINAS

O estudo analisou também 310 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes em 2017 e fez um recorte regionalizado da violência no país.

Dos 32 municípios mais populosos de Minas, Betim é o mais violento, com média de 52,1 homicídios/ 100 mil moradores. Montes Claros ficou em 15° lugar, com taxa média de 20,3.