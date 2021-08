O Norte de Minas, assim como todo o Estado, está em alerta para a transmissão da variante Delta do coronavírus. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou que o caso registrado em Montes Claros é resultado de transmissão comunitária. Além dele, há duas notificações suspeitas: uma mulher de 58 anos em Montes Claros e outra, de 47 anos, em Claro dos Poções.

A cepa indiana, considerada mais transmissível, já contaminou ao menos 12 pessoas em oito cidades de Minas – desse total, nove tiveram contaminação comunitária. Outros oito casos suspeitos seguem em investigação pela SES-MG. Segundo dados divulgados pela pasta, as 20 notificações foram registradas em mineiros de 12 a 75 anos.

De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Montes Claros, Agna Soares da Silva Menezes, o caso suspeito em Montes Claros deve ter o resultado divulgado na próxima semana.

“Este segundo suspeito já passou por um sequenciamento inicial e, por protocolo, faz-se um novo sequenciamento”, explica.

OUTRO REGISTRO

Em Claro dos Poções, o prefeito Norberto Marcelino informou que não há confirmação do caso. “Estamos com 60% da nossa população vacinada. Investimos na aplicação da segunda dose para que ninguém fique sem completar o ciclo vacinal. Oficialmente, ainda não temos essa notificação do Estado sobre este caso suspeito”, diz o prefeito.



SEGUNDA DOSE

Com a cepa indiana circulando no Norte de Minas, a aplicação da segunda dose se torna ainda mais importante. Em Montes Claros ela deve ser retomada nesta quinta-feira, após dois dias sem o imunizante da AstraZeneca para complementação do ciclo vacinal.

Na terça-feira, como O NORTE mostrou na edição de ontem, várias pessoas que foram aos locais previamente indicados pelo município para tomar a dose complementar retornaram sem a vacina.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Montes Claros, Aline Lara, declarou, em entrevista à TV local, que a vacinação teria sido comprometida porque pessoas que moravam em outras cidades se mudaram para Montes Claros e fizeram o cadastro no município, passando a ter o direito de se vacinar na cidade.

Para não comprometer o ciclo vacinal, o Ministério da Saúde autorizou o uso da vacina Pfizer em substituição à AstraZeneca nos municípios que não têm mais o imunizante. Porém, a Secretaria Municipal de Saúde informou que aplicaria a Pfizer somente em grávidas e puérperas.



NOVA REMESSA

A SRS recebeu uma nova remessa com 4.200 doses da AstraZeneca nesta quarta-feira que será repassada a Montes Claros hoje. O carregamento que chegou à região é o maior já enviado, com 79.600 doses.