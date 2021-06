Chegou a vez de os trabalhadores do transporte coletivo e da limpeza urbana receberem a vacina contra a Covi-19. A imunização começou nesta terça-feira em todos os 86 municípios que compõe a macrorregião Norte. A expectativa é a de que 100% dos 2.613 trabalhadores do transporte sejam imunizados. Entre os que atuam na limpeza urbana serão 3.314, o que equivale a 50% do contingente desse grupo na região.



Para a continuidade da campanha de vacinação contra o novo coronavírus, a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Montes Claros e as Gerências Regionais de Saúde (GRS) de Januária e Pirapora receberam, na segunda-feira, nova remessa de 56.315 doses de imunizantes.



Com o novo lote, os municípios passam a utilizar a vacina da Janssen, fabricada pela farmacêutica norte-americana Jhonson & Jhonson.



De acordo com orientações repassadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) aos municípios, as 7.955 doses de vacinas da Janssen serão utilizadas para a imunização de 80% das pessoas em situação de rua e 100% dos trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, urbano e de longo percurso.



Também serão contemplados com a utilização das vacinas da Janssen profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; das Forças Armadas e trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.



INDICAÇÕES

A nova remessa de vacinas entregue aos municípios inclui 24.240 doses da Pfizer. Elas deverão ser aplicadas em pessoas com comorbidades; gestantes e puérperas e em deficientes físicos permanentes.



Por outro lado, 24.120 doses da CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan, em São Paulo, são destinadas às pessoas com comorbidades; gestantes e puérperas com e sem comorbidades e a deficientes físicos permanentes.



A coordenadora de Vigilância em Saúde da SRS Montes Claros, Agna Soares da Silva Menezes, ressalta que a introdução da vacina da Janssen, como quarta opção de imunização da população, contribuirá para que a campanha acelere.



“As vacinas da Janssen têm a vantagem de serem de dose única e, por isso, a quantidade repassada aos municípios atingirá maior número de pessoas”, eplica. A previsão é a de que nas próximas semanas novas remessas da Janssen sejam repassadas aos municípios.



Agna Menezes alerta que as secretarias que optarem por vacinar um novo grupo ao invés de completar o esquema vacinal de quem já tomou a primeira dose, podem não receber dose complementar.



“Nesse caso, o município assumirá o risco de ficar descoberto, conforme previsto em ofício enviado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde”, destaca.

CoronaVac é segura e eficaz para crianças e adolescentes

A vacina CoronaVac é segura e estimula a produção de anticorpos em crianças e adolescentes com idade entre 3 e 17 anos, mostra estudo científico publicado pela revista The Lancet, do Reino Unido. Foram feitos ensaios clínicos entre outubro e dezembro do ano passado na província chinesa de Hebei e envolveram 552 participantes.

A produção de anticorpos contra o antígeno do coronavírus foi maior que 96% após 28 dias da aplicação das duas doses. No Brasil, o imunizante da biofarmacêutica Sinovac é produzido em parceria com o Instituto Butantan.

A CoronaVac é um dos imunizantes usados no Plano Nacional de Imunizações (PNI). Desde janeiro, o Butantan entregou mais de 52,2 milhões de doses ao Ministério da Saúde.