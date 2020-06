A alta letalidade do novo coronavírus entre os idosos, confirmada em todo o mundo, também desperta atenção em Minas. Por aqui, o índice de mortes de quem tem mais de 60 anos é cinco vezes maior do que a média geral dos demais doentes no Estado. Porém, alheios à vulnerabilidade, muitos ainda ignoram as medidas de proteção contra a Covid-19.

O mais recente boletim sobre a doença sinaliza que a letalidade das pessoas desta faixa etária chega a 12,6%, ao passo que a dos demais mineiros está em 2,3%. Até quinta-feira, Minas registrava, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), 431 óbitos, sendo 315 de idosos – 73% das vítimas.

Em Montes Claros, ocorreram três mortes até o momento e todas as vítimas tinham mais de 60 anos de idade: dois homens, de 69 e 76 anos, e uma mulher de 72 anos. Dos 121 casos confirmados na cidade até quinta-feira, 22 eram idosos – 18%.

Ainda assim, tem sido comum maiores de 60 anos andando pelas ruas, sem manter o distanciamento social e sem usar as máscaras – ou usando de forma errada –, cuidados recomendados para evitar o contágio da enfermidade.

Sobre isso, os médicos são categóricos: as pessoas, principalmente os mais velhos, devem sair de casa apenas em último caso. “O ideal é que procurem não se infectar”, crava o infectologista Argus Leão. O especialista defende o isolamento social, que é imprescindível contra a contaminação.

MOTIVOS

Pesquisadores da Universidade de Hong Kong, território chinês, já haviam constatado essa relação entre idade e morte de pacientes com mais de 60 infectados pelo novo coronavírus em Wuhan, onde a epidemia começou, em dezembro de 2019.

O geriatra do Hospital das Clínicas da UFMG Jáder Freitas explica que, com o avançar da idade, o sistema imunológico entra em um processo chamado imunossenescência, como se fosse um envelhecimento da imunidade. “Assim, a pessoa passa a ter uma resposta um pouco mais lenta. Por essa razão, idoso morre mais de pneumonia, infecção urinária”, aponta o médico.

Além disso, diz Freitas, 80% dos idosos tomam algum remédio – pelas estatísticas brasileiras de saúde –, têm comorbidades, incapacidades ou fragilidades. “O idoso tem uma reserva menor para combater essa infecção e outras agressões. A gente sabe que um idoso, quanto mais frágil, mais dependente, suporta menos um acidente de carro, uma cirurgia de grande porte. São condições que o idoso apresenta, além da imunossenescência”.

CUIDADO

Apesar da consciência de que precisam se resguardar e ficar em casa, o dia a dia não tem sido fácil para os idosos. “Eu mexo com as minhas plantinhas e costuro para mim mesma. É o que está me salvando. Não saio para nada. Tenho muita dor na coluna e não consigo ficar muito tempo deitada. Agora piorou, porque não posso sair para caminhar e nem ir à casa de um vizinho ou de uma amiga para conversar. Ainda bem que tenho minhas plantas”, diz a aposentada Maria de Lourdes Ferreira, de 85 anos.

Ela declara que graças ao filho e à nora, que moram ao lado da casa dela, não tem faltado nada. “Minha nora é muito boa e quando eu preciso de alguma coisa é ela quem sai para comprar. Se não fossem eles eu estaria mais isolada ainda. Eu tenho muito medo de pegar essa doença, porque tenho bronquite e para mim seria muito difícil”, avalia.

Há aqueles que encontraram na espiritualidade o suporte para vencer o medo da pandemia. É o caso do professor doutor da Unimontes Márcio Antônio Silva, que acaba de fazer 60 anos. Diabético e hipertenso, ele entende que faz parte do grupo considerado mais sensível e, por isso, não descuida. Mas diz que lida com o momento de maneira tranquila. As saídas estão restritas apenas a duas situações.

“Saio para levar a minha esposa ao supermercado, mas aguardo dentro do carro enquanto ela faz as compras. E faço a minha caminhada todos os dias, porque é uma prática de mais de 20 anos que auxilia na questão da saúde, no meu caso que tenho problemas de circulação. Medo é uma defesa do ser humano, mas não tenho neurose. Sei que não posso contrair a doença, mas acordo, faço uma oração e tenho uma leitura positiva da vida para não atrair energia negativa. Estamos passando por uma mutação e do reforço espiritual não abro mão”, diz Márcio.