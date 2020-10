Após sete meses com as portas fechadas em função da pandemia pelo novo coronavírus, as agências da Copasa voltaram a funcionar com o serviço presencial no Norte de Minas. Estão abertas, desde esta segunda-feira (19), as agências de Montes Claros, Salinas, Janaúba e Januária.

Em todo o Estado foram reabertas 61 agências em 55 municípios onde os protocolos sanitários já permitem a atividade. Mas, para cumprir esses protocolos sanitários, as agências estão impedidas de trabalhar com sua capacidade total de atendimento.

Por enquanto, os atendimentos estão sendo realizados após agendamento pelo site da companhia (agendamento.copasa.com.br) ou pelo telefone 0800-0330 115. Essa é uma forma de evitar aglomerações e permitir que o atendimento presencial possa ser feito com segurança. O consumidor faz um cadastro e escolhe a data e o horário para ser atendido.

O quadro de funcionários nas agências está reduzido, por isso, a gerente de apoio administrativo da Copasa Norte de Minas, Carina Alves, reforça que os serviços continuarão sendo prestados também de forma on-line.

“Muitos serviços podem ser feitos pelos canais digitais como, por exemplo, a solicitação de segunda via de contas. É importante pois, dessa forma, evitamos a chance de aglomeração nas unidades”, ressalta.



REGRAS

As agências atenderão em dois turnos, com paralisação para total higienização do local entre 12h e 13h. Não será permitida a entrada de acompanhantes, exceto para pessoas com necessidades especiais. O uso de máscaras é obrigatório, tanto na fila de espera quanto na hora do atendimento. Os consumidores terão a temperatura medida e quem tiver registro superior a 37,8 graus não poderá ter acesso à agência.