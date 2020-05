A Cooperativa dos Agricultores Familiares Grande Sertão comprou R$ 411 mil em alimentos dos pequenos produtores rurais, que estão com dificuldades financeiras, e transformou os produtos em 4 mil cestas básicas que foram doadas para associações comunitárias, pastorais, comunidades rurais e quilombolas.

A ação, que conta com apoio da Fundação do Banco do Brasil e da cooperativa de crédito Cooperforte, gera benefícios múltiplos, ao ajudar as duas pontas da cadeia – quem produz e quem consome, ambas enfrentando dificuldades nesse período de pandemia.

O homem do campo do sertão norte-mineiro, que normalmente já enfrenta a escassez hídrica, a perda da lavoura, agora encara a redução nas vendas dos produtos por causa do isolamento social. Devido ao novo coronavírus, as feiras livres foram proibidas de funcionar e, com isso, o prejuízo veio em dobro.

Pensando em ajudar financeiramente o pequeno agricultor e famílias que estão passando necessidades, a Cooperativa dos Agricultores Familiares Grande Sertão comprou R$ 411 mil em alimentos dos produtores de Bocaiuva, Bonito de Minas, Brasília de Minas, Grão Mogol, Janaúba, Januária, Montes Claros, Montezuma, Porteirinha, Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas, Serranópolis de Minas e Turmalina.

A união fará chegar, em forma de cestas básicas, 144 toneladas de alimentos agroecológicos, saudáveis, produzidos sem o uso de insumos químicos, respeitando homem e natureza.

“Esse esforço coletivo e responsável por acudir as duas pontas dessa engrenagem, aqueles que produzem e não tinham como vender suas produções e os que têm fome, nos coloca em condições de responder a uma pergunta feita pelo maior amante do sertão e do sertanejo”, destaca o presidente da Grande Sertão, Francisco Wagner Pereira.

Os alimentos comprados foram incluídos em cestas básicas compostas por arroz, feijão, farinha, goma, abóbora, derivados de leite, café, rapadura, frutas, açúcar mascavo e óleo de pequi, além do kit de higiene e limpeza. A expectativa é a de que pelo menos 2 mil famílias em vulnerabilidade social recebam duas cestas básicas cada.



DOAÇÕES

A Fundação Banco do Brasil continua recebendo doações para apoiar ações de prevenção e combate ao novo coronavírus. Os recursos serão utilizados para assistência social, alimentação, cuidados com a saúde, aquisição de insumos e equipamentos hospitalares e repassados à sociedade por meio de entidades privadas, sem fins lucrativos e com notória atuação nas áreas de assistência social e saúde.