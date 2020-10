Produtores de todo o Estado têm até 6 de novembro para se inscreverem no Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal. Para participar, é preciso entregar as fichas preenchidas nos escritórios locais da Emater-MG, no município em que o queijo é produzido. O regulamento e a ficha de inscrição estão publicados no site da empresa: www.emater.mg.gov.br.

O concurso é promovido anualmente pela Emater-MG. O objetivo é estimular a produção de queijos de qualidade, promover a divulgação entre consumidores e incentivar a legalização de queijarias.

A edição de 2020 presta homenagem aos 300 anos de Minas, Estado que possui sete regiões caracterizadas e reconhecidas como produtoras de Queijo Minas Artesanal. São elas: Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre, Serro e Triângulo Mineiro.

“A agenda do queijo faz parte do dia a dia dos trabalhos da Emater. E o concurso valoriza o produtor”, destacou o presidente da Emater-MG, Gustavo Laterza.

A competição vai premiar os cinco primeiros colocados. Os queijos serão avaliados em sabor, textura, aroma, apresentação, cor e consistência, por um júri qualificado, formado por estudiosos da produção queijeira e profissionais experientes na área.

O concurso é válido para produtores de todo o Estado, desde que legalizados junto ao IMA ou ao Serviço de Inspeção Municipal e/ou Consórcio Regional de Inspeção, desde que o município onde está a propriedade faça parte de uma das sete regiões caracterizadas.

*Com Agência Minas