Produtores de queijo artesanal do Norte de Minas podem ter mais facilidade para registrar e comercializar o produto em todo o país. Foi criado um comitê que irá trabalhar pela caracterização do produto norte-mineiro, respeitando as regras estipuladas na legislação aprovada no Senado Federal em junho deste ano.

A formação do comitê, aliada à nova legislação, vem coroar a mobilização dos produtores para consegui r a certificação do Queijo Minas Artesanal (QMA) produzido no Norte de Minas que acontece há mais de dois anos. Durante todo esse período, buscou-se identificar os fabricantes interessados em entrar para o grupo de produtores de QMA.

O certificado aprovado pelo Senado estipula novas regras para a produção e a venda de queijos artesanais no país. A nova lei reduz a burocracia que pequenos produtores enfrentam para oferecer o produto em todo o território nacional.

A iniciativa do comitê surgiu de uma parceria entre o Sindicato Rural de Montes Claros, Emater, Sociedade Rural e Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). E tem o apoio da Codevasf, Ministério da Agricultura e a presença de representantes municipais.

Os primeiros frutos dessa parceria surgiram na 45ª Expomontes, que aconteceu em julho, em Montes Claros, com o Pavilhão do Queijo. Neste espaço, dezenas de queijeiros tiveram a oportunidade de expor os produtos.



SERRA GERAL

Ao todo, são 12 mil produtores na região da Serra Geral, que vendem mensalmente 100 mil unidades no Estado. Com o selo de certificação, os fabricantes poderão oferecer o produto para outros estados e até fora do país.

De acordo com o diretor do Sindicato Rural, Marcelo Brant, a presença da entidade é fundamental para assegurar a segurança dos produtores rurais.

“Precisamos garantir que o produtor não invista seu tempo e dinheiro em empreendimentos que poderão não trazer lucro. Nossa principal preocupação é trabalhar dentro do que a legislação permite, implementar boas práticas e garantir um produto seguro, saboroso e com valor de mercado”, pontua Brant.



PLANEJAMENTO

O comitê formou grupos de trabalho que apresentarão, nos próximos meses, projetos com a estratégia e custos da ação. Além disso, o comitê deve promover, em 2020, um evento voltado para o fortalecimento do queijo artesanal do Norte de Minas.

“É preciso unir forças para alcançar nossos objetivos, e acredito que este grupo vai facilitar a articulação política e financeira para fomentar a nossa produção”, finaliza Brant.