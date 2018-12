Muitos mineiros já iniciaram as viagens de fim de ano. Com a maioria das instituições de ensino já em férias e o fim de semana que antecede o Natal, o tráfego nas estradas deve aumentar significativamente a partir deste fim de semana. As polícias Rodoviária Militar e Rodoviária Federal iniciam hoje as operações para fiscalizar as rodovias.

No Norte de Minas, o policiamento será reforçado com a Operação Boas Festas nos 77 municípios que integram a área de responsabilidade da 11ª Cia da Polícia Rodoviária Estadual (PRv).

De acordo com os militares, o objetivo é potencializar o policiamento em pontos críticos de acidentes e de crimes nas rodovias mineiras. Serão ao todo, em Minas Gerais, 1.542 policiais militares, 480 viaturas, 80 etilômetros e 17 radares estáticos portáteis. A PM contará ainda com apoio de seis helicópteros do Comando de Aviação do Estado (Comave).

O Estado possui a maior malha viária do país, com 37.330 quilômetros de rodovias federais e estaduais que interligam as diversas regiões brasileiras.



ESTRADAS FEDERAIS

A PRF realizará a Operação Fim de Ano, com foco na diminuição de acidentes e reforço do efetivo em locais estratégicos, principalmente das BRs 251 e 365. De acordo com a PRF, o objetivo é combater as infrações de trânsito, em especial as condutas geradoras de acidentes, como excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e proibidas, dirigir sob influência de álcool e transitar pelo acostamento.

Serão aproximadamente 800 policiais, em escalas de revezamento. Ainda serão utilizados 23 radares e 230 etilômetros.

NOVIDADE

Os motoristas que trafegam pela BR-135, que liga Montes Claros a São João da Lagoa, pela MG-231, entre Cordisburgo e Paraopeba, e pela LMG-754, de Curvelo a Cordisburgo, contarão com as novas bases operacionais para melhoria de monitoramento, que iniciaram as atividades na última terça-feira.

São serviços de socorro mecânico, inspeção de tráfego, remoção de veículos e atendimento pré-hospitalar 24 horas por dia. Serão disponibilizados ao todo 14 veículos operacionais, cinco deles guinchos, cinco ambulâncias, dois para inspeções de tráfego, um para apreender animais e outro para combate a incêndio. O canal para solicitar serviços ou informações é o 0800-0135135.

O trabalho é realizado pela empresa Eco135, vencedora da concessão e que ficou responsável por administrar 363,95 quilômetros dessas rodovias. A cobrança de pedágio está prevista para começar em março de 2019.