Começou nesta segunda-feira (18) a segunda etapa da terceira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. O objetivo é imunizar, até 5 de junho, mais 36,1 milhões de pessoas, número que corresponde a 90% do público-alvo dessa etapa.

O foco são os professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade. Já a primeira etapa (da terceira fase da campanha) teve como público-alvo pessoas com deficiência; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes e mães no pós-parto até 45 dias.

De acordo com o balanço mais atualizado do Ministério da Saúde, 60,5% do grupo prioritário tinham sido vacinados contra a Influenza nas duas primeiras fases da campanha, o que corresponde a um total de 39,6 milhões de doses da vacina aplicadas.

Segundo a coordenadora Estadual do Programa de Imunizações, Josianne Dias Gusmão, no atual momento da pandemia da Covid-19 é muito importante ter uma grande adesão da população à campanha. A expectativa é vacinar 3.583.349 pessoas desse público da terceira fase em todo o Estado.

“Neste momento de pandemia, vacinar contra a influenza é ainda mais importante. A vacina protege as pessoas contra as complicações e os casos mais graves da gripe. Por isso, quanto mais pessoas se vacinarem, menos hospitalizações e óbitos teremos no Estado decorrente da Influenza. Assim, a vacina diminui os impactos sobre os serviços de saúde”, afirma Josianne Dias Gusmão.

Ainda de acordo com a coordenadora, a imunização pode reduzir os riscos de complicações, internações e mortalidades decorrentes das infecções pela Influenza. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias, de 39% a 75% a mortalidade global e em, aproximadamente, 50% nas doenças relacionadas à influenza. “A vacina influenza é a medida de prevenção mais importante para proteger contra a doença”, aponta Josianne Gusmão.



FASES ANTERIORES

Em levantamento divulgado no início da semana passada, o Ministério da Saúde informou ter distribuído 63,2 milhões de doses da vacina. Até então, na segunda fase da campanha, iniciada em 16 de abril e encerrada no dia 8 de maio, apenas 36% (ou 5,6 milhões de pessoas) do público-alvo foram vacinados. O número era 10 milhões inferior ao total de pessoas do grupo pretendido.

A segunda fase da campanha teve como público-alvo povos indígenas, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transportes coletivos, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento; pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Na primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação, dirigida a idosos com 60 anos ou mais e a trabalhadores da saúde, mais de 18,9 milhões de idosos foram vacinados, o que corresponde a 90,66% desse público.

*Com Agências Minas e Brasil