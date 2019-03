Um dos grandes problemas nas estradas do Norte de Minas começa a ser combatido com a chegada de uma balança móvel que será usada em vários trechos de rodovias da região. O equipamento já está sendo usado desde ontem na BR-251, em Francisco Sá, mas irá flagrar veículos com excesso de peso também na BR-367, que compreende a região de Turmalina, na BR-251 até a BR-116, na BR-135 próximo a Montalvânia e na BR-365, de Montes Claros a Pirapora, todas com jurisdição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

“Vamos operar 8h por dia em períodos variáveis, diurno e noturno. A programação será de acordo com a inteligência do setor de operações para manter o fator surpresa”, disse Wainer Nether, engenheiro do Dnit para o Norte de Minas.

Até então, a pesagem era feita por agendamento, com empréstimo de um equipamento que vinha de Brasília. Mas sem mão de obra suficiente no Dnit, a operação era precária, não conseguindo coibir o transporte com excesso de carga.

“O excesso de peso diminui a vida útil do pavimento e nós temos trabalhado para combater esse excesso de peso no Brasil. Uma das ferramentas contratadas pelo Dnit é justamente a balança móvel, e uma veio para cá. Outro fator é que o veículo com excesso de carga não sobre direito, não para direito e o número de acidentes com este tipo de imprudência aumenta muito. Se a gente consegue controlar, a gente consegue diminuir o nível de acidentes”, destaca o engenheiro.

A escolha de Francisco Sá para receber a balança foi uma medida estratégica do órgão. Em 2018, foram registrados 200 acidentes na BR-251, com um dos pontos críticos próximo à cidade.

“A 251 é a nossa parte mais complicada. Tem 45 quilômetros de rodovia cortando o município de Francisco Sá e houve boa vontade da prefeitura de viabilizar o convênio. A prefeitura fornece a mão de obra para completar a mão de obra do Dnit e, em contrapartida, 50% do valor arrecadado com autuação irá para o município”, diz Nether.

O contrato, segundo ele, é de cinco anos. “Vamos trabalhar bem a questão do excesso de peso na região”, finalizou.



VIABILIZAÇÃO

A chegada do equipamento aconteceu a partir da atuação da então deputada Raquel Muniz (PSD), que em seu mandato viabilizou, além da balança de pesagem, o recapeamento de trecho da BR-251 finalizado há cerca de 20 dias pelo Dnit.

“Estou muito feliz ao ver o nosso trabalho dando frutos. É uma demanda antiga e um ganho muito grande. A balança vai trazer mais segurança nas estradas. Com a atuação do Dnit, da Polícia Rodoviária Federal, que voltou a ter um posto na BR, e com este equipamento, vamos evitar que a 251 continue a ser a rodovia da morte”, salientou Raquel Muniz, que continua articulando para realizar o sonho da duplicação da rodovia.

O prefeito de Francisco Sá, Mário Osvaldo Casasanta (PT), disponibilizou quatro agentes para atuar na pesagem e fiscalização. Os servidores foram treinados durante seis meses e credenciados pelo Dnit. “O recurso será utilizado em melhorias de infraestrutura”.