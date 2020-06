Dia após dia, números assustadores de mortos e contaminados pela Covid-19 no país são engrossados por dados que apontam o alto poder destrutivo da pandemia sobre as atividades econômicas. Segundo a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE, em abril, primeiro “mês cheio” de efeitos das restrições impostas pelo novo coronavírus, as vendas do setor varejista brasileiro tiveram recuo de 16,8% em relação a março – maior índice negativo desde o início da série histórica, em 2000. Em Minas, o tombo também foi recorde: 14,6%, no mesmo comparativo.

Paralelamente, estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta perdas nos segmentos representados de R$ 200,7 bilhões entre 15 de março e 6 de junho.

“Essa perda corresponde ao varejo ampliado (que inclui as atividades de veículos e material de construção) e equivale a mais de um mês inteiro de vendas. Por mês, o varejo ampliado fatura cerca de R$ 190 bilhões”, comparou o economista Fabio Bentes, responsável pelo estudo da CNC.

Para o Estado, ainda não foi feito o cálculo da parcela do prejuízo nacional. Contudo, levando-se em conta números anteriores, calculados até o início de maio pela mesma CNC – segundo os quais Minas havia perdido R$ 10 bilhões dos cerca de R$ 125 bilhões negativos registrados em todo o país –, a cota deve ficar próxima de 10% do último montante (ou algo em torno de R$ 20 bilhões).

LÍDERES DO PREJUÍZO

Na comparação entre as vendas de abril deste ano e de abril de 2019, em Minas, conforme o IBGE, apenas hipermercados e supermercados apresentaram variação positiva (5,9%).

Já as maiores quedas foram nos setores de outros artigos de uso pessoal e doméstico (-63,9%), tecidos, vestuários e calçados (-54,7%) e móveis (-50,6%).

No varejo ampliado, destacaram-se pelas perdas os segmentos de veículos, motocicletas, partes e peças (-43,1%) e de material de construção (-13,3%).

Para o economista Guilherme Almeida, da Fecomércio-MG, tais resultados refletem dois problemas ligados à Covid-19. De um lado, o fato de muitas lojas terem ficado impossibilitadas de funcionar – caso das que vendem roupas. De outro, os impactos das quedas de empregos, renda e confiança do consumidor.

“Em períodos de deterioração dos indicadores do trabalho e de baixa confiança, as famílias tendem a priorizar consumo de bens de primeira necessidade. A aquisição de outros itens, o que inclui ainda os bens duráveis, como móveis (recuo de 40,7% em Minas) e eletrodomésticos (-33,3%), é postergada”, explica.