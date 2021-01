Carteiras de motorista expedidas a partir de 8 de janeiro de 2021 não chegarão mais nas casas dos habilitados. O documento será enviado para Delegacias Regionais de Polícia Civil (DRPC) e distribuídas para as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretran), onde serão entregues pessoalmente aos motoristas.

Para a entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e da Permissão para Dirigir (PPD), é necessário a apresentação de documento de identificação e assinatura do destinatário.

A medida foi tomada pelo governo do Estado, por meio do Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin), como forma de economia.

Até então, os documentos eram entregues pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) por meio dos Correios com o adicional do Aviso de Recebimento (AR).

A medida, segundo a Polícia Civil, é válida para todo o Estado. Nos municípios onde não há Ciretran, os documentos serão entregues pelos Correios, nos endereços cadastrados pelo condutor nos sistemas do Detran-MG.

Para os municípios que possuem Ciretran, o cidadão deverá observar se há necessidade de agendamento. Os agendamentos, quando necessários, serão realizados por meio do site www.detran.mg.gov.br, na aba “Atendimento”.

Nos casos em que o documento é enviado pelos Correios, é necessário que alguém atenda o carteiro para assinar o comprovante de recebimento. Após três tentativas de entrega sem sucesso, o documento será enviado à Ciretran que atende o município.

CRV DIGITAL

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu a implantação das versões digitais do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV). Os novos documentos eletrônicos foram instituídos pela Resolução nº 809/2020, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Os antigos CRVs, emitidos em papel moeda até 31 de dezembro de 2020, continuarão válidos por tempo indeterminado. Já os procedimentos de transferência de propriedade permanecem os mesmos.

Portanto, quem possuir a antiga versão do documento não precisará realizar a solicitação de um novo Certificado de Registro de Veículo Eletrônico (CRV-e).

A nova versão CRV eletrônico, que começou a valer no dia 4 de janeiro de 2021, foi integrada ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo digital (CRLV-e), que está disponível desde o ano passado para acesso no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), no site do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) ou no Portal de Serviços do Denatran.

*Com Agência Minas