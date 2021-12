O Norte de Minas vem sofrendo com as fortes chuvas que têm atingindo a região nos últimos dias e que causam estragos e problemas em Montes Claros e outras cidades. E a previsão é a de que os temporais continuem pelo menos até a próxima sexta-feira (31), véspera de Ano Novo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve ficar nublado em Montes Claros, com pancadas de chuva, chuvas isoladas e trovoadas.

O Inmet orienta, em caso de rajadas de vento, a não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, o motorista não deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Na última quinta-feira (23), foram registradas 19 ocorrências de inundações e alagamentos em vários pontos do município, especialmente nos bairros Barcelona Park, Ibituruna, São Luiz, Residencial Montes Claros, Edgar Pereira e Vila Atlântida.

O vídeo de um casamento que aconteceu com a Igreja Rosa Mística completamente alagada viralizou nas redes sociais. Apesar do sufoco da situação, os noivos conseguiram confirmar os votos.

Equipes do Corpo de Bombeiros do 7° Batalhão atuaram em vários pontos da cidade e também em inundações de estacionamentos de edifícios nas proximidades do Ibituruna, além de todo o perímetro do Parque Sagarana, onde foram resgatadas seis pessoas ilhadas.

Houve ainda o registro de uma morte na zona rural. Em um trecho da rodovia MGT-135, altura da localidade denominada Cabeceiras, um veículo Fiat Stilo foi arrastado quando o condutor, M.V.M.S., de 44 anos, tentou atravessar a ponte coberta pelas águas.

O corpo do homem que morava em Contagem, na Grande BH, e que estava no local para passar o Natal com a família, foi localizado no interior do automóvel, a dez metros de distância da ponte.



ESTACIONAMENTO

Na sexta-feira (24), véspera do Natal, uma forte chuva também deixou pessoas ilhadas em vários pontos da cidade. O estacionamento de um shopping ficou tomado pela água e muitas pessoas ficaram impedidas de sair do local.

Apesar da grande precipitação pluviométrica dos últimos dias, Montes Claros não tem registro de desalojados ou desabrigados.

Na BR-251, parte lateral do viaduto que dá acesso à MGC-122 desmoronou e precisou ser interditado. Ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o local ainda apresenta riscos na estrutura, com possibilidade de outras partes do concreto ceder.



PORTEIRINHA

O grande volume de chuvas na cidade nos últimos dias provocou o transbordamento do rio Mosquito. Em alguns pontos, as ruas viraram rios, com a água chegando a um metro de altura. A Prefeitura de Porteirinha decretou situação de emergência.

Em Indaiabira, uma barragem transbordou na noite de domingo (26). A água invadiu duas casas e os moradores foram para casa de parentes. Ninguém ficou ferido. Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil (199), Guarda Municipal (153) e Corpo de Bombeiros (193).