Agricultores familiares e pequenos empresários do setor de energia fotovoltaica terão a chance de mostrar produtos e serviços, gratuitamente, na 24ª Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços de Montes Claros (Fenics).

Eles poderão usufruir do espaço do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas (Idene), que irá disponibilizar área para 53 empreendimentos.

O edital para oferta das vagas já foi publicado. Podem se inscrever microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais, agroindústrias familiares, empreendimentos familiares, associações ou cooperativas de artesanato do Norte e Nordeste de Minas.

Outro espaço será destinado a microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais que se enquadrarem como potenciais prestadores de serviço e fornecedores de equipamentos do segmento de geração distribuída de energia solar fotovoltaica, que tenham sede no Norte e Nordeste do Estado.

As inscrições encerram em 28 de agosto. Nos editais constam os pré-requisitos para os interessados em participar, além dos termos de compromisso. A lista oficial dos selecionados será divulgada em 9 de setembro.

A Fenics ocorrerá entre os dias 12 e 15 de setembro, no parque de Exposições João Alencar Athayde. O evento tem como objetivo promover novos negócios, nichos de mercado como energias renováveis, franquias, turismo e qualificação profissional, sendo uma oportunidade perfeita para realizar network.

Já a iniciativa do Idene é oferecer um espaço gratuito para que os empresários norte-mineiros possam alavancar os negócios. Os selecionados ganharão um espaço coletivo.

Inscrições podem ser feitas na sede do Idene Montes Claros, na rua Daniel Costa, 665, São Luís, ou pelo e-mail diretoria.norte@idene.mg.gov.br.