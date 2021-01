Enquanto o país e o mundo testemunham o colapso do sistema de saúde em Manaus por conta da Covid-19, com pessoas morrendo por falta de oxigênio, Minas registra mais de 9 mil casos da doença em apenas 24 horas. A quantidade de confirmações é maior do que a população de 456 cidades do Estado – o equivalente a 53% dos 853 municípios. A comparação foi feita com base em estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na ponta do lápis, foram atestados 9.120 infectados pela enfermidade em apenas um dia, novo recorde. Os dados que mostram como a pandemia avança e parece não dar sinais de trégua foram divulgados nesta sexta-feira (15) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Em 15 dias, é a quinta vez que Minas bate o recorde de confirmações em 24 horas – e a primeira que ultrapassa 9 mil casos. A maior marca, até então, foi na quinta-feira, com 8.694 contaminados no mesmo intervalo. Ao todo, 628.966 pacientes já testaram positivo para a doença.

Conforme o levantamento, de quinta para sexta-feira, 154 pessoas perderam a vida por complicações do novo coronavírus, totalizando 13.182 óbitos. Dos 853 municípios do Estado, 721 já confirmaram ao menos uma morte.

Em Montes Claros, os números continuam a crescer, com uma leve acelerada nos últimos dias. Em uma semana, o município registrou 601 novos casos da doença (alta de 4,04%), totalizando 15.457 confirmações. O número de mortes passou de 230 para 236 (alta de 2,6%). A ocupação de leitos tem se mantido estável.



ONDAS

Várias regiões do Estado tiveram que regredir no sistema de ondas do Minas Consciente por causa do avanço do coronavírus. Das 14 macrorregi-ões, apenas a Triângulo Sul permanece na onda verde, com a permissão de funcionamento de atividades não essenciais com alto risco de contágio, como cinemas, parques e teatros.

Na última quarta-feira, o Comitê Extraordinário Covid-19 definiu o retorno da macrorregião Noroeste para a onda amarela - onde estão o Norte de Minas e Triângulo do Norte -, fase que permite a abertura de alguns serviços considerados não essenciais, como bares (consumo no local) e salões de beleza.

O grupo também indicou a manutenção de outras dez regiões na onda vermelha, dentre elas o Jequitinhonha, quando somente os serviços essenciais têm o funcionamento autorizado, como padarias, supermercados, farmácias e bancos.



SOCORRO A MANAUS

Diante do grave cenário vivenciado pelo Amazonas por causa do avanço acelerado da Covid-19, o governador Romeu Zema anunciou, nesta sexta-feira (15), que vai disponibilizar leitos pediátricos de UTI para tratar crianças amazonenses em Minas Gerais. Em visita a Juiz de Fora, na Zona da Mata, o governador ressaltou a importância de prestar apoio ao Estado do Amazonas o mais rápido possível.

“Estamos acertando com o governo do Amazonas para que leitos de UTI infantis sejam disponibilizados e cedidos para o Estado. Estaremos recebendo pacientes infantis em Minas Gerais para que o Amazonas tenha um certo alívio da sobrecarga deste momento. É hora de unirmos esforços”, disse Zema.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, o médico Carlos Eduardo Amaral, a ajuda do governo mineiro é viável graças à baixa ocupação de leitos pediátricos em Minas Gerais. “Recebemos a solicitação do Ministério da Saúde para socorro ao Amazonas. Neste momento, a secretaria está se preparando para receber essas crianças. É importante lembrar que temos uma ocupação baixa de leitos pediátricos no Estado, diferente da ocupação de leitos de adultos. Temos que lembrar que o SUS é um sistema único, precisamos apoiar o Amazonas neste momento”, reforçou o secretário.

*Com Gledson Leão (do Hoje em Dia) e Agência Minas