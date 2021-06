Eles se conheceram na faculdade. Juntos, sonharam, lutaram, empreenderam e constituíram família. A história do casal Thiago Abreu, de 32 anos, e Camila Rocha, de 29, de Pirapora, é um exemplo, neste Dia dos Namorados, de que empreender a dois pode fortalecer o amor e render bons lucros nos negócios mesmo em um período de pandemia.

Thiago e Camila são embaixadores do Instituto Lixo Zero Brasil e administram juntos a hamburgueria “Chega lá na Filó” e a “Vilize” (Vida Lixo Zero), loja virtual que comercializa produtos ecológicos e sustentáveis para todo Brasil.

A história do casal começou na faculdade, em 2010. Thiago cursava Administração e Camila, Engenharia de Alimentos. Um ano depois, começaram a namorar. Thiago sempre teve espírito empreendedor. Já vendeu peças íntimas, desinfetantes caseiros e chegou a trabalhar em um call center e uma academia. Mas foi em 2016 que deu o pontapé inicial para o primeiro negócio do casal, a hamburgueria “Chega lá na Filó”.

A ideia da hamburgueria foi do Thiago, mas contou com o apoio da namorada para sair do papel. No início, ela fazia mestrado, mas participava ativamente com sugestões e estratégias nas tomadas de decisões.

Em 2018, passou a se dedicar totalmente à empresa, auxiliando na aprimoração da gestão financeira, atendimento, adaptação e divulgação do cardápio, além de aperfeiçoar o conceito de uma empresa mais sustentável, utilizando móveis e decoração feitos com materiais recicláveis.



PEGADA SUSTENTÁVEL

Em 2019, o casal decidiu investir em um novo negócio, agora com foco na sustentabilidade. Assim, surgiu a “Vilize” (Vida Lixo Zero). “Somos apaixonados por essas questões ambientais e fomos construindo e moldando a empresa juntos. Setorizamos o negócio e cada um assumiu um papel”, destaca a empreendedora.

Com muito trabalho nas duas empresas, e com uma filha de três meses, Camila reforça que é preciso muita dedicação para conciliar a tripla jornada entre administrar duas empresas e ainda ser mãe.

“Às vezes é desgastante, principalmente na hamburgueria, pois o trabalho é à noite e cansativo. Na Vilize, que é meu foco atual, consigo administrar melhor as demandas”, conta.

Respeito e conhecimento

O casal admite que é preciso muito amor e respeito para que os negócios não atrapalhem a relação e vice-versa. “Não tem uma receita, mas é preciso paciência, respeito e, principalmente, muito amor aos nossos valores e à nossa essência, que são totalmente compatíveis com nossos empreendimentos”, enfatiza Thiago.

Com muitos planos, eles querem agora priorizar investimentos na “Vilize”, para ganhar mais visibilidade fora da região e contribuir para um mundo mais sustentável.

O casal está sempre atento ao mercado e em busca de capacitação para gerir os negócios. Em 2019, mesmo ano que surgiu a “Vilize”, Thiago procurou o Sebrae Minas para fazer o Empretec, capacitação que utiliza metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) para potencializar as características e o comportamento empreendedor.

Eles também já participaram de consultorias voltadas para a melhoria da gestão do negócio e ainda de eventos de empreendedorismo.

“Gerir um negócio a dois é um desafio. Mas, Camila e Tiago mostram que com foco, propósito e persistência é possível conquistar excelentes resultados. Eles estão constantemente aprimorando seus produtos e serviços, além de estarem atentos às necessidades dos clientes”, explica a analista do Sebrae Minas, Kátia Leite.