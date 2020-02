Nova etapa na luta contra a venda clandestina de carne bovina na região do Norte de Minas. Depois das diversas operações de apreensão de produto impróprio para consumo realizadas no ano passado, agora é hora de treinar os profissionais que atuam no setor. Entre os objetivos, orientar sobre o manuseio correto dos alimentos e mostrar todas as implicações do comércio ilegal.

O curso de capaci-tação é um desdobramento da Operação Carne Segura. Será ministrado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com apoio do Procon-MG, da Vigilância Sanitária Municipal e do Procon de Montes Claros. As aulas iniciam em 2 de março e encerram em 23 de maio, no auditório da antiga Câmara Municipal de Montes Claros.

Serão mil participantes divididos em sete turmas –o investimento individual é de R$ 70. A formação tem como público-alvo, por exemplo, manipuladores de alimentos em estabelecimentos varejistas de carne.



RECORDE

A Operação Carne Segura foi deflagrada pelo Ministério Público. Já foram seis fases nos últimos dois anos para coibir o abate e venda irregular de carne bovina em açougues e mercados da região.

A maior apreensão de produto impróprio para consumo foi realizada em agosto do ano passado: 660 quilos de carne bovina e suína de origem clandestina, oriunda de abatedouros e frigoríficos não fiscalizados pelas autoridades sanitárias. A apreensão foi resultado de ação conjunta entre MP, Procon e outros órgãos parceiros com o intuito de garantir ao consumidor da região produtos inspecionados adequadamente e devidamente manipulados em açougues, mercearias e supermercados – também regularmente fiscalizados.

Durante a operação foram fiscalizados 74 estabelecimentos, cinco processos administrativos instaurados e três pessoas detidas.



SALDO POSITIVO

O coordenador Regional de Defesa do Consumidor de Montes Claros, promotor Felipe Caires, explicou que, segundo o artigo 16 da Resolução 6693/2019 da SES-MG, todo comércio varejista de carne deve possuir responsável técnico com capacitação para manipulação de alimentos.

“Este curso é uma oportunidade para qualificação de referidos profissionais na região norte-mineira, onde municípios como Montes Claros e Mirabela são conhecidos pelo sabor da carne de sol que produzem”, comentou o promotor.

Segundo ele, a Operação Carne Segura diminuiu consideravelmente o comércio de carne de origem clandestina em Montes Claros e em Mirabela, colaborando para proteger a saúde dos consumidores de contaminações físico-químicas e de zoonoses.