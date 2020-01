O Grupo de Apoio à Prevenção e aos Portadores da Aids (Grappa) realiza a campanha “Volta às Aulas do Bem”. O objetivo é arrecadar material escolar para crianças que vivem e convivem com o HIV/Aids em condições de vulnerabilidade. As doações podem ser de qualquer material escolar e também mochilas, para ambos os sexos.

De acordo com a presidente do Grappa, Maurina Carvalho, a campanha já aconteceu em gestões anteriores, mas sem muita divulgação. “Resolvemos expandir essa campanha tão importante, pois atualmente temos grande número de crianças e adolescentes vivendo em vulnerabilidade social e ainda tendo que viver e conviver com o HIV/Aids. Esse material é muito importante para que elas voltem às aulas com dignidade”, explica Maurina.

A expectativa é a de atender cerca de 100 crianças. A campanha vai até 15 de fevereiro e as doações de material escolar podem ser entregues na instituição, que fica na rua Acácia de Paula, 660, bairro Cândida Câmara. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (38) 3222-9433 e pelo WhatsApp (38) 99999-6905.



GRAPPA

O Grappa é uma entidade civil, filantrópica sem fins lucrativos, reconhecida e de utilidade pública municipal e estadual. A sede é em Montes Claros, sendo a única instituição do gênero no Norte de Minas. Criado em 1992, trabalha com prevenção e apoio aos portadores do vírus HIV/Aids.

Há também o Grapinha, que há mais de 27 anos trabalha com o público infantil e adolescentes que vivem e convivem com o HIV/Aids.

São feitas ações durante o ano para arrecadações de brinquedos, material escolar e roupas, para melhor desempenho do trabalho da entidade.