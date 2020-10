Motoristas que trafegam pela BR-135, no Norte de Minas, devem ficar atentos. A partir desta terça-feira (20), cinco novos radares fixos entram em operação na rodovia. Os equipamentos foram instalados para controlar os limites de velocidade e minimizar os riscos de acidentes de trânsito na estrada.

Os radares começam a operar em modo educativo nesta terça-feira e, a partir do próximo dia 27, passam a gerar multas.

Os equipamentos estão instalados nos km 368,1; 368,65 e 369,25, em Montes Claros; no km 513, em Buenópolis, e no km 595, em Corinto. As velocidades permitidas variam de 60 a 100 km/h, dependendo do trecho e do tipo de veículo.

Nos três trechos que ficam em Montes Claros, a velocidade máxima é de 60 km/h. Em Buenópolis, o limite é de 100 km/h para veículos leves e de 80 km/h para veículos pesados, mesma determinação para o trecho em Corinto.



SEGURANÇA

Independentemente da presença dos radares, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG) alerta que a segurança nos deslocamentos rodoviários depende, sobretudo, do respeito aos limites de velocidade, à sinalização e às leis de trânsito.

As rodovias mineiras contam, a partir de agora, com 464 radares em operação na malha rodoviária sob responsabilidade do DEER-MG. A localização de cada um dos radares fixos que já estão em operação nas rodovias estaduais pode ser consultada em www.deer.mg.gov.br/transportes/localizacao-de-radares.



ACIDENTE

O trecho que passará a ser fiscalizado foi palco de acidente na manhã desta segunda-feira (19). Um caminhão carregado com mangas tombou na BR-135 próximo a Corinto. O acidente foi por volta das 10h30 e interditou a rodovia nos dois sentidos por três horas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão seguia sentido Belo Horizonte, quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou. Ele não sofreu ferimentos e chovia no momento do acidente.

A carga de manga ficou espalhada na pista e funcionários da concessionária Eco-135 fizeram a limpeza do local.



TOMBAMENTO

No início da manhã, a polícia registrou o tombamento de um outro caminhão na mesma rodovia. De acordo com a PMR, o motorista perdeu o controle e tombou às margens da pista. Ele não sofreu ferimentos e o trânsito não ficou interditado.

*Com Agência Minas