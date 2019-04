As bicicletas de Taiobeiras agora têm “carteira de identidade”. Muito utilizadas pelos moradores do município, as magrelas já podem ser cadastradas pelos donos em sistema da Polícia Civil, o BikeSegura. A medida foi criada para facilitar a identificação dos equipamentos em caso de furto e roubo, muito comuns na cidade.



Em 2018, foram 53 ocorrências de furto e sete de roubos. Já neste ano, já foram pelo menos dez registros de furtos.



De acordo com a polícia, essa foi a maneira encontrada para deixar mais eficientes as investigações dos crimes envolvendo bicicletas na cidade, aumentando as chances de recuperar as “magrelas” roubadas.



Taiobeiras, com população estimada em 33.858 habitantes, possui predominantemente uma geografia plana, o que torna a bicicleta o principal meio de transporte dos moradores.



Para completar, culturalmente, os donos deixam as bikes em vias públicas, muitas vezes sem cadeados, facilitando o grande número de furtos no município.



Os interessados em cadastrar a bicicleta devem acessar bit.ly/BikeSeguraTaiobeiras, informando dados pessoais, número do quadro da bicicleta e fotos ou ir até a Delegacia de Polícia com a bicicleta e a documentação.



CELULAR SEGURO

Com ideia semelhante, o 48º Batalhão da Polícia Militar de Ibirité lançou, em 2016, o Projeto Celular Seguro, que mantém ativo um banco de dados com informações de celulares furtados e roubados. Caso os aparelhos sejam localizados, podem voltar para os donos.



O projeto ganhou força e hoje está em 91 cidades de Minas. No Norte do Estado, Montes Claros, Pirapora, Várzea da Palma, Paracatu, Januária e Buritizeiro implantaram a medida.



Para se cadastrar é preciso acessar http://www.policiamilitar.mg.gov.br/celularseguro e informar dados pessoais, e-mail, telefone principal e dados do aparelho celular, como marca, modelo e o código IMEI (para descobrir o código de cada chip, digite *#06# no aparelho).



Com estas informações, os usuários podem alertar o furto ou roubo de celulares, além de gerenciar os dados quando necessário.