Um homem de 48 anos deu entrada na Santa Casa de Montes Claros com suspeita de contaminação por ingestão da cerveja Belorizontina, da Cervejaria Backer, de Belo Horizonte. De acordo com o hospital, o homem ficou internado dos dias 20 para 21 e já teve alta.

A Vigilância Epidemiológica do município foi notificada e exames específicos foram realizados e enviados para a capital do Estado para análise.

De acordo com o hospital, o homem disse ter consumido a bebida há cerca de dez dias e que logo após apresentou sintomas de intoxicação. Ainda segundo o relato, o homem contou que houve melhora em seu quadro de saúde, mas que no último dia 20 sintomas semelhantes voltaram, o que o fez procurar o hospital.

Em nota, a instituição afirmou que durante o período em que o paciente esteve internado o quadro de saúde se manteve estável. O hospital negou a informação de que havia outro caso em suas dependências, como circulou pela internet.

A doença, que, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), pode ter feito pelo menos 22 vítimas em Minas, tem origem após a ingestão da toxina dietilenoglicol (DEG), encontrada em lotes de cervejas fabricadas pela Backer.

Dos 22 registros que estão sendo acompanhados pela SES, 15 são de moradores da capital. Os restantes são de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha; Nova Lima, na Grande BH; Pompéu e São João del-Rei, na região Central; São Lourenço, no Sul de Minas; e Ubá e Viçosa, na Zona da Mata. O caso em Montes Claros ainda não é tratado como suspeito pela SES.



SINTOMAS

Náusea, vômito, dor abdominal, paralisia facial, perda parcial da visão e alteração na sensibilidade são os principais sintomas da síndrome nefroneural, que provoca insuficiência renal e alterações neurológicas.

Chamada de “doença misteriosa” até há bem pouco tempo, a enfermidade teve sua causa esclarecida e o tratamento médico definido. Um dos “antídotos” usados para expulsar o líquido químico do corpo humano é o etanol, também conhecido como álcool etílico.

Porém, o nefrologista Vinicius Colares, membro e diretor da Sociedade Mineira de Nefrologia (SMN), ressalta que o etanol só pode ser administrado dentro do hospital, com aplicação intravenosa e sob supervisão médica. Em nenhuma hipótese é aconselhável fazer o uso em casa.



PERIGO

Segundo Colares, neste momento, não se deve beber a cerveja sob investigação. “Se tomar e tiver os primeiros sintomas, já procure um hospital imediatamente para iniciar o tratamento”, frisou. Conforme o médico, um exame de sangue é capaz de detectar a substância. “Sendo que o acúmulo de ácido é um dos principais indicativos”.

Como funciona a terapia aplicada

“O etanol intravenoso é injetado no paciente levando em consideração o peso e outros fatores. Como ele e o DGE têm metabolização semelhante, o etanol entra no corpo e o dietilenogicol sai. Mas tudo isso é monitorado, pois há vários efeitos colaterais”, explica o nefrologista Vinicius Colares.

Ainda conforme o especialista, o tratamento só faz efeito se o DGE ainda estiver no corpo do paciente. “Ele é totalmente eliminado pelo organismo, em média, em cinco dias. Depois, ficam as sequelas e o tratamento passa a ser outro”, alertou.

Outro método usado pelos médicos, também enquanto a substância circula no corpo, é a hemodiálise. “Ela é eficiente. Cada caso tem que ser avaliado pelo especialista”, ressaltou.

Depois que o DGE é eliminado pelo organismo, a alternativa dos médicos é diminuir as lesões causadas pelo produto, altamente tóxico. O nefrologista diz que os pacientes são submetidos ainda a fisioterapia e ventilação mecânica.

“Entra a fase de reabilitação. A hemodiálise ajuda os rins a voltarem a trabalhar. A fisioterapia auxilia os membros corporais afetados. E, por fim, a ventilação mecânica apoia a musculatura do tórax, já que o paciente fica com dificuldade para respirar”.